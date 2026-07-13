Vikarierande förskollärare till Åsens förskola
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2026-07-13
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Surahammars kommun är en kommun i förändring. Här har vi närhet till både landsbygd och storstad. Här finns drivkraften att växa, förändras och utvecklas. Det är därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du en del av en prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande och alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Vår pedagogiska verksamhet finns i våra tre tätorter Ramnäs, Virsbo och Surahammar.
Den omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem och fritidsgård.
Vi har utvecklingsinriktade och trivsamma förskolor fördelat i våra tre tätorter Virsbo, Ramnäs och Surahammar för barn i åldrarna 1–5 år.
Här har du chansen att få vara med och driva utvecklingen av förskolans utbildning framåt.
All personal har tillgång till Ipads och Macdatorer som verktyg för till exempelvis dokumentation.
Vi implementerar all personal i ICDP, International Child Development Programme, som är ett hälsofrämjande program som ska stärka den psykosociala omsorgskompetensen.
Förskolepedagogerna utbildas teoretiskt och praktiskt i programmet. Läs mer om projektet på www.surahammar.se
och https://www.youtube.com/watch?v=BSuRiA5CQcM&feature=youtu.be
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Vi söker en vikarierande förskollärare till vår förskola Åsens.
I arbetet ingår att skapa förutsättningar för såväl det enskilda barnets lärande och utveckling, som för barngruppens. Barnens integritet ska ha en betydande roll i ditt arbete med barnen.
Du planerar, dokumenterar, följer upp och reflekterar kontinuerligt för att tillsammans med övriga kollegor på avdelningen utveckla den pedagogiska verksamheten. I din kontakt med vårdnadshavare har du ett öppet och förtroendegivande förhållningssätt så att goda och hållbara relationer skapas.Kvalifikationer
Du har förskollärarexamen och legitimation eller med annan likvärdig pedagogiska examen mot yngre barn t ex förskoleklass eller lågstadiet. Det är en merit om du har tidigare erfarenhet av arbete i barngrupp i åldern 15 år.
Du har förmåga att se barnets behov och är insatt i läroplanen samt kan omsätta den i praktiken.
Du tycker om att arbeta i arbetslag och har en god samarbetsförmåga samtidigt som du kan arbeta självständigt och ta ansvar för avdelningens pedagogiska verksamhet i samråd med övriga kollegor.
Vi vill att du är engagerad och har en vilja att driva arbetet framåt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-10-15 , upphör: 2027-10-18 .
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens misstankeregister och från belastningsregistret som inte är mer än 6 månader gammalt.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/383". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Surahammars Kommun
(org.nr 212000-2031)
Box 203 (visa karta
)
735 23 SURAHAMMAR Arbetsplats
Surahammars kommun, Förskola Kontakt
Sveriges Lärare surahammar@sverigeslarare.se +4622039074 Jobbnummer
10001767