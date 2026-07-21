Vikarierande förskollärare hösten 2026, Huddinge kommun
Huddinge kommun, Tjädern förskola / Förskollärarjobb / Huddinge Visa alla förskollärarjobb i Huddinge
2026-07-21
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Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
1 plats(er).
Våra avdelningar och vår filosofi
Vi har fyra avdelningar: Solsidan, Regnbågen, Junibacken och Sunnanäng för barn i åldern 1-5 år. Förskolan har två avdelningar för barn 1-3 år och två avdelningar för barn 3-6 år.
Tjädern ligger cirka 5–10 min från Trångsunds centrum. Du når oss enkelt med buss och pendeltåg. Förskolan ingår i Skogås-Trångsunds förskoleområde. Hos oss arbetar förskollärare, barnskötare och en kock.
Vi utgår alltid från barnens vardag och erfarenhetsvärld. Vi har ett projekterande arbetssätt och använder oss av pedagogisk dokumentation, vilket är ett verktyg för att få syn på barnens lärande och kontinuerligt utvärdera och utveckla den pedagogiska verksamheten.
Utifrån teman formas olika projekt beroende på vad barnen verkar intresserade av och upptagna av att förstå.
Barnens inneboende drivkraft och kreativitet är kärnan i vår verksamhet och vi anser att alla människors olikheter ger oss fler möjligheter. De vuxna är medforskande pedagoger vars uppgift är att organisera och planera utifrån det barnen är intresserade av. Pedagogerna arbetar för att erbjuda miljöer och material som fängslar, förundrar, roar och förbryllar barnen.
På Tjäderns förskola vill vi skapa meningsfulla dagar tillsammans med barnen där vi tar vara på deras kompetenser. Vi vill att barnen ska känna sig delaktiga och att deras frågor och funderingar ligger till grund för hur vi planerar vår verksamhet. Hos oss lär sig barn och vuxna tillsammans.
Om arbetet
Vi söker en vikarierande förskollärare för hösten 2026. Som förskollärare i Huddinge kommun omsätter du förskolans läroplan i ditt dagliga arbete, bland annat med hjälp av pedagogisk dokumentation. Tillsammans med dina kollegor skapar du förutsättningar för barnens lärande och utveckling genom att stötta det enskilda barnet, utmana normer och arbeta aktivt mot diskriminering.
I arbetet som förskollärare bildar omsorg, fostran och lärande en helhet. Du har ett positivt förhållningssätt, där barnet alltid står i fokus och bemöter alla med omtanke, vänlighet och respekt. Du har en förmåga att såväl se till det enskilda barnets som gruppens behov och skapar tillsammans med barn och kollegor en miljö som främjar kvalitet, tydlighet och struktur. På ett positivt sätt bemöter du barn och vuxna utifrån förskolans värdegrund. Som förskollärare ansvarar du för att aktivt leda, planera och kvalitetssäkra det dagliga arbetet på förskolan. Du ska också systematiskt och kontinuerligt följa upp och analysera den pedagogiska verksamheten i samarbete med övrig personal. I ditt ansvar ingår även att förbättra förskolans kvalitet och därmed också barnets möjlighet till utveckling och lärande.
Hos oss har du möjlighet till regelbunden planering och reflektionstid, samt kompetens- och utvecklingsdagar.Publiceringsdatum2026-07-21Profil
Vi söker dig som är utbildad förskollärare och är väl insatt i förskolans styrdokument, samt kan omsätta läroplanens mål i det praktiska arbetet. Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda ett arbetslag. Du arbetar strukturerat och använder pedagogisk dokumentation för att analysera och reflektera tillsammans med både kollegor och barn. Du har goda IT-kunskaper och förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Vi ser gärna att du arbetat i en större organisation eller har erfarenhet från kommunal verksamhet.
Som person är du trygg och har en förmåga att känna tillit och omtanke. Du är tydlig och lyhörd i din kommunikation och van att anpassa ditt sätt att kommunicera efter rådande situation. Du är positiv och lösningsfokuserad, samt har förmåga att entusiasmera och skapa goda relationer med barn, föräldrar och kollegor. Genom ett kritiskt och analytiskt tänkande ser du möjligheter i hur förskolans mål kan utvecklas. Du har ett situationsanpassat arbetssätt, ett prestigelöst förhållningssätt och en vilja att utvecklas i din yrkesroll.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
(https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/ledigajobb/facklig-kontaktinformation/)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Susanne Ekerhov, susanne.ekerhov@huddinge.se
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. I ansökan bifogar du lärarlegitimation med behörighetsförteckning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Välkommen in med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336870". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge Kommun
(org.nr 212000-0068)
Tjäderstigen 4 (visa karta
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142 63 TRÅNGSUND Arbetsplats
Huddinge kommun, Tjädern förskola Kontakt
Rektor förskola
Susanne Ekerhov susanne.ekerhov@huddinge.se +46727297616 Jobbnummer
10008210