Vikarierande förskollärare Bergeforsens förskola
2025-12-23
I Timrå finns blandningen av allt du tycker om att fylla livet med; från äventyrliga aktiviteter till storslagen natur. Det bästa av två världar helt enkelt - där pulsen också får möta lugn och ro. Här finns tid att leva - här är tillvaron okrånglig.
Hos oss har du chansen att göra skillnad, skapa mervärde och utvecklas professionellt samtidigt som du är med på en stor utvecklingsresa för hela regionen. Vi erbjuder dig en arbetsplats med korta beslutsvägar där vi lär oss medan vi arbetar och tar nya vägar när vi behöver.
Vi arbetar för att göra det enklare att leva, växa och mötas med visionen - Timrå en stark kommun i en växande region!
Nu söker vi en vikarierande förskollärare till Bergeforsens förskola
Bergeforsens förskola är fördelad på tre hus, med ca.105 barn fördelad på 6 avdelningar och olika barngrupper. Förskolan ligger centralt i Bergeforsen med närhet till naturen och egen skridskobana på vintern.
Vi söker dig som är förskollärare och vill vara delaktig i vårt pågående utvecklingsarbete för välskött förskola. Målet med vår verksamhet är att varje barn: trivs och mår bra, är delaktig i sitt och förskolans arbete, kontinuerligt utvecklar sina förmågor och kunskaper. Varje barn ska varje dag känna att de Kan, Vill och Vågar.
Vi arbetar efter årshjul och olika fokusområden under året på förskolan. Den pedagogiska lärmiljön är viktig för barnens utveckling och lärande och vi arbetar hela tiden med att utveckla den så att det blir välkomnande, inspirerande och tillgängligt för barnen.
Vi arbetar med systematiskt kvalitetsarbete genom pedagogisk dokumentation och SKA-verktyg. Verktyget blir ett stöd i arbetet där vi planerar, följer upp och utvärderar verksamheten för att få syn på barnens intressen, utveckling och lärande.
All personal i våra förskolor ska alltid arbeta utifrån våra kärnvärden: professionell, närvarande och förebild.
Timrå kommun har under några år arbetat intensivt med skolutveckling och det gäller hela vägen från huvudmannanivå ut till verksamheten. I ett led att skapa en likvärdig förskola för alla barn i kommunen har vi tillsammans utformat en gemensam Plattform för ledning och styrning av förskolan.
Känns detta lockande så ser vi fram emot din ansökan, välkommen att bli en del av vårt glada och härliga gäng.Publiceringsdatum2025-12-23Kvalifikationer
• Du som söker är väl förtrogen med förskolans uppdrag utifrån läroplanen, skollagen och aktuella styrdokument och har förmågan att organisera genomförandet av det pedagogiska utvecklingsarbetet.
• Har ett nyfiket arbetssätt och en positiv livssyn, du vågar prova och delar med dig av dina erfarenheter och kunskaper.
• Har ett professionellt förhållningssätt till både barn, kollegor och föräldrar och arbetar med det goda värdskapet för att skapa goda relationer.
• Du är väl förtrogen med pedagogisk dokumentation.
• Du har goda ledaregenskaper, är flexibel och har en god samarbetsförmåga.
• Du är nyfiken på vad barnen undersöker, säger och gör.
• Är öppen för förändringar som gynnar lärandet och utveckling av organisation.
• Du är förtrogen med begreppet undervisning och har förmåga att stödja barnen i deras lärande och utveckling.Anställningsvillkor
Det är meriterande att ha arbetat i förskolan sedan förskolan blev en skolform.
Vid begäran skall referenser, betyg/examensbevis/studieintyg/lärarlegitimation som styrker att du har rätt kvalifikationer för tjänsten lämnas in.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att inte övertalighet uppkommer inom annan del av kommunen som gör att den tillsätts den vägen.
Urval och intervju sker löpande under annonseringstiden.
Vi tillämpar drog och rökfri arbetstid.
Varmt välkommen med din ansökan!
"Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med tjänstetillsättningen."
För att en anställning ska vara möjlig behöver du uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Du beställer det via polisens hemsida, vi accepterar endast det som heter "Utdrag för arbete inom skola eller förskola" och när du kommer till oss skall kuvertet vara oöppnat om det inte är ett digitalt registerutdrag. För att underlätta och snabba på processen vid en eventuell anställning kan du gärna beställa ett redan nu, skicka efter det via denna länk.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
