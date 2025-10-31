Vikarierande förskollärare AR Förskolor i Täby
2025-10-31
Om jobbet
AR Förskolor i Täby som har två förskolor i Täby söker vikarierande förskollärare till Viggbyholms förskola. Förskolan ligger i Viggbyholm med goda kommunikationer.
Den pedagogiska verksamheten utgår från barnens intressen, erfarenheter och behov och ska vara trygg, rolig och lärorik för hela barnet - hjärta, hjärna, kropp och själ - i vår gemensamma strävan att nå målen i läroplanen. Vi vill att ett demokratiskt arbetsklimat, med delaktighet och reellt inflytande för alla ska vara vårt kännetecken.
Viggbyholms förskola ingår i Rönnbergs Friskolor som startade 1993 och har förskolor i Täby, Nacka, Stockholm, Nykvarn och Norrtälje. Varje förskola har frihet att själva utforma sin verksamhet utifrån de nationella styrdokumenten och de kommunala riktlinjerna. Det systematiska kvalitetsarbetet är gemensamt och vi använder planerings och reflektions underlag kopplat till läroplanen. Vi har en tydlig ledning som är öppen för personalens tankar och idéer. Huvudmannen ordnar kollegiala nätverks träffar under året för samtliga förskollärare.
Arbetet är i en grupp med barn, 1-3 år. Du kommer att ingå i ett arbetslag tillsammans med ytterligare två barnskötare. Men också nära samarbete med andra förskollärare och barnskötare på förskolan. Vikariatet är för en förskollärare som är föräldraledig.
Du förväntas ha kompetens att omsätta teorierna i förskolans läroplan till praktiskt arbete i förskolan. Som förskollärare ansvarar du för undervisningen i förskolan och att tillsammans med övriga arbetslaget planera, följa upp och utveckla utbildningen så att varje barn ges bästa möjliga förutsättning till utveckling och lärande enligt intentionerna i läroplanen. Du behöver ha kompetens och förmåga att skapa goda relationer med barn, kollegor och föräldrar. Som förskollärare är du ansvarig för undervisningen i förskolan och förväntas ha förmåga att stötta övriga arbetslaget att genomföra undervisningen och utbildningen.
Vi önskar naturligtvis att du är engagerad och vill ge varje barn i förskolan de allra bästa förutsättningarna för att utvecklas och lära utifrån sina unika erfarenheter och förmågor. Tillsammans med dina kollegor och i samverkan med barnens vårdnadshavare är du beredd att ta ansvar för undervisningens form och innehåll.
Tillsammans med kollegor och ledning förväntas du bidra i förskolans kvalitetsarbete genom att planera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet för att ge barn bästa möjliga start i det svenska utbildningssystemet. Vi använder oss av en syntes mellan pedagogisk dokumentation och utvecklings pedagogik för att synliggöra vår verksamhet i syfte att analysera och utveckla kvaliteten av vårt arbete.
Vi söker dig som genom högskoleutbildning erhållit svensk legitimation med behörighet att undervisa i förskolan och är väl bekant med förskollärares ansvar i förskolan utifrån förskolans olika styrdokument. För att genomföra uppdraget behöver du som förskollärare ha kunskap och kompetens att omvandla läroplansteorier till praktiska pedagogiska handlingar i förskolans vardag. Det innebär att du har förmåga att skapa goda, meningsfulla och lärorika sammanhang för barn i förskolan utifrån varje barns erfarenhet, intresse och behov.
Rekryteringsprocessen startas omgående och intervjuer av lämpliga kandidater kommer ske löpande. Anställningen påbörjas under januari och pågår till sista 30:e juni.
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
E-post: Arja.Sjolund@ronnbergs.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vikarierande förskollärare".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556794-7808)
Södervägen 10 A
)
183 69 TÄBY
AR-förskolor i Täby
Arja Sjölund Arja.sjolund@ronnbergs.se 073-516 00 42
9582975