Vikarierande Förskolelärare
2025-10-29
Varmt välkommen till Föräldrakooperativet Stentrollet! En liten förskola belägen på kulturkullen Ringsberg centralt i Växjö.
Vi söker dig som är utbildad förskollärare som trivs med att utmana varje barn utifrån deras individuella förutsättningar och att skapa lärtillfällen genom leken. Du är väl förtrogen med skollagen samt förskolans läroplan och ser med glädje och lust på ditt viktiga uppdrag!
Du kommer att ingå i en kreativ och engagerad personalgrupp. Vi har små barngrupper med god personaltäthet och erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling. Du kommer tillsammans med arbetslaget att planera, genomföra, följa upp och utvärdera förskolans verksamhet utifrån gällande styrdokument. Vi lägger stor vikt vid din personlighet och ser att du som söker har god samarbets- och kommunikationsförmåga. För att trivas i vår verksamhet behöver du vara flexibel och kunna ta egna initiativ. Vi förväntar oss att du har ett professionellt förhållningssätt gentemot barn, kollegor och föräldrar.
För anställning fordras uppvisande av utdrag från belastningsregistret.
Stentrollet är en förskola som drivs av ett föräldrakooperativ. Föräldrarna arbetar inte i barngrupp utan ingår styrelsen eller har andra ansvarsområden utanför den dagliga verksamheten. Vi lägger stor vikt vid att ha utbildad personal i barngruppen medan föräldrarnas roll är att skapa goda förutsättningar för driften av förskolan. Stentrollets styrka är att vi är "den lilla förskolan". Här har du som pedagog möjlighet att ge barnen goda förutsättningar för trygga relationer och ett livslångt lärande.
Vi finns i en vacker äldre villa belägen centralt i Växjö. Delar av huset är nyrenoverade och det pågår ett ständigt förbättringsarbete av den pedagogiska verksamheten. En stor del av dagarna tillbringas utomhus och tack vare vårt centrala läge finns närhet till bibliotek, teater, museum och andra utflyktsmål i närområdet.
Sista dag att ansöka är 2025-12-09
