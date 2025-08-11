Vikarierande Forskningsingenjör Till Ines/icos
Lunds Universitet, Naturvetenskapliga fakulteten
2025-08-11
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
En stor del av arbetet kommer att bestå av övervakning, kalibrering, underhåll, reparation och kvalitetskontroll av mätsystemen vid ICOS stationen Norunda, Björklinge.
Arbetsuppgifterna utförs i samarbete med övriga i ICOS-teamet. Arbetet innebär nära kontakter och samarbete såväl med övrig personal på plats och andra svenska ICOS stationer som med andra forskare och forskagrupper som bedriver sina egna forskningsprojekt vid mätstationen.Publiceringsdatum2025-08-11Kvalifikationer
- Akademisk examen inom teknik eller naturvetenskap
- Kunskap om och erfarenhet av meteorologiska sensorer, gasanalysatorer, dataloggrar och relaterad programmering
- Kunskap om och erfarenhet av Matlab och Windows servermiljö
- God fysisk kondition för att klättra och arbeta på ett meteorologiskt torn upp till 100 meter är viktigt
- Flytande i tal och skrift på svenska och engelska
- B-körkort
- Drönarkörkort
- Möjlighet att anpassa sig till flexibla arbetstider
Övriga meriter.
- Praktisk erfarenhet inom meteorologisk mätteknik, inkl. drift och reparation av utrustning i labbet och i fält.
- Erfarenhet av att jobba inom en akademisk forskningsmiljö
- Kännedom om, erfarenhet av ICOS
- Erfarenhet att jobba med mikrometeorologiska mätningar (t.ex. eddy-covariance)
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga i ett litet team, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka arbetet inom institutionen och ICOS Sweden.Anställningsvillkor
Anställningen är ett tidsbegränsat vikariat under perioden 2025-09-01 till 2025-10-31. Omfattningen är 50% av heltid.
Instruktioner för ansökan:
Ansökan skall innehålla personligt ett brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter (max en sida). Ansökan skall även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Välkommen att ansöka!
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 360 forskarstuderande och 700 anställda.
