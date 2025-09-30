Vikarierande församlingsvärd/-värdinna (100%)
Härnösands pastorat / Storhushållsföreståndarjobb / Härnösand Visa alla storhushållsföreståndarjobb i Härnösand
2025-09-30
, Mark
, Kramfors
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Härnösands pastorat i Härnösand
Vi söker en vikarierande församlingsvärd/-värdinna, med möjlighet till tillsvidareanställning, som är vårt ansikte utåt.
Din uppgift är att ta emot gästerna och skapa en inbjudande atmosfär där alla känner sig välkomna.Publiceringsdatum2025-09-30Beskrivning
Tjänsten är i huvudsak inriktad mot domkyrkoförsamlingens församlingsgård som används för egen verksamhet och en hel del uthyrning för kurser och konferenser med beställda serveringstjänster, fika och mat. Arbetstiden är förlagd till vardagar, kvällar och helger.
I pastoratet finns ytterligare en värdinna och ni kommer att samarbeta inom verksamheten.Dina arbetsuppgifter
- Ansvarar för kök, inköp, iordningsställande och servering vid församlingsträffar, kyrkkaffe, minnesstunder efter begravningar, interna fikabeställningar, kurser och konferenser samt faktureringsunderlag till externa beställare
- Bakning och matlagning, catering av mat förekommer
- Tillsyn av lokaler och lokalvård
- Rekrytering och ledning av ideella medarbetareKvalifikationer
Som person är du engagerad, flexibel, lyhörd, ansvarstagande och serviceinriktad. Du är en lagspelare samtidigt som du trivs med självständigt arbete och att ta egna initiativ. Du har en vilja att utveckla måltiderna och matlagningen för de grupper du ansvarar för och möter i ditt arbete.
Din förmåga att möta människor och skapa en välkomnande miljö är viktigt för oss.
Du har gymnasieutbildning inom restaurang och storhushåll, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, samt datakunskaper. Erfarenhet av bakning och matlagning i restaurang, café och/eller storkök är meriterande. Du har dokumenterade kunskaper inom livsmedelshygien. Vi ser gärna också att du har kunskap om och erfarenhet av tillagning av specialkost, vegetarisk kost m.m.
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande.
Gärna erfarenhet av fakturahantering.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tjänsten är placerad i domkyrkoförsamlingens församlingsgård, Franzéngatan 18.
Körkort B och tillgång till egen bil är ett krav.
Bifoga CV, personligt brev och övrig dokumentation av genomgångna utbildningar.
Utdrag ur belastningsregistret kommer att efterfrågas av den som erbjuds tjänsten.
Tjänsten är ett vikariat med eventuell övergång till tillsvidareanställning i pastoratet.
Vi förutsätter att du är medlem i Svenska kyrkan och delar dess grundläggande värderingar.
Tillträde snarast.
Så ansöker du
Du ansöker direkt i vårt rekryteringssystem Varbi genom att besvara ett antal frågor samt bifoga ditt CV och personliga brev.
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-19 Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Om Härnösands pastorat
Härnösands pastorat består av sju församlingar som erbjuder flera gudstjänster varje vecka, musikarrangemang, körer, gemenskapsträffar, mötesplatser, grupper av barn och unga, meditation och mycket mer. Avstånden inom pastoratet är som längst 40 km.
Pastoratet har ett 50-tal helårsanställda samt säsongsanställda och feriearbetare. I pastoratet finns ytterligare en värdinna.
Förutom de särskilda ansvarsområden som ligger i de olika tjänsterna har vissa tjänster en geografisk inriktning, men alla anställda kan tjänstgöra i hela pastoratet som omfattar Härnösands kommun.
Om Härnösand
Härnösand är porten till världsarvet Höga Kusten och ger dig storslagna naturupplevelser under fyra tydliga årstider. I Härnösand har du stora möjligheter att hitta ditt sätt att leva och bo. Här finns stadskärnan med många caféer och restauranger, lugna stadsnära bostadsområden och en levande landsbygd. Avstånden är aldrig långa och närheten gör livet enkelt. Härnösand är också känt för sitt mycket rika musik- och kulturliv. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/666". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härnösands Pastorat
(org.nr 252003-7488) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Härnösands pastorat Kontakt
Kent Nordin, domprost kent.nordin@svenskakyrkan.se 0611-28801 Jobbnummer
9533867