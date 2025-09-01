Vikarierande folkhögskollärare i svenska och historia
2025-09-01
Västra Götalandsregionen, som är Sveriges största folkhögskolehuvudman, förvaltar sex folkhögskolor, Billströmska, Dalsland, Fristad, Grebbestad, Göteborg och Vara.
Vi bedriver utbildning och folkbildning genom att deltagare kan läsa allmän kurs för att få behörigheter till högre studier eller profilkurs där de kan fördjupa sig i ett specialområde. Det finns ett trettiotal längre kurser att välja mellan. På flertalet av våra skolor driver vi också olika projekt för bland annat människor som står utanför arbetsmarknaden. På flertalet av våra skolor samt på förvaltningsnivå driver vi också olika projekt inom en rad områden. Till förvaltningen hör också Validering Väst samt uppdrag VIA som är ett stöd för individer som står längre från arbetsmarknaden. Vi vill skapa möjligheter för individen, och för samhället, genom att arbeta för trygghet, delaktighet och framtidstro. Många säger att deras år på folkhögskolan var deras bästa år i livet. Folkhögskolorna gör skillnad och gör så att människor hittar sin framtid.
Fristads folkhögskola med ca 130 studerande erbjuder allmän kurs på gymnasienivå, trädgårdsutbildning, undersköterskeutbildning, vävkurs och Växa - en kurs för personer med funktionsvariation på plats i Fristad. Ytterligare 60 studerande läser allmän kurs, yrkesbiodling eller vävning på distans. På skolans internat finns det boende för cirka 40 deltagare. Skolan har också konferensverksamhet. Sammanlagt är vi drygt 40 anställda som arbetar med undervisning och service.Publiceringsdatum2025-09-01Beskrivning
Folkhögskolan är en fri utbildningsform där lärandet och deltagarnas personliga utveckling står i fokus.
Som lärare har du fantastiska möjligheter att utforma lärandet utifrån din pedagogiska kompetens och deltagarnas behov och önskemål. Tillsammans med kollegor i arbetslaget för allmän kurs skapar du en god studiemiljö, gemenskap och helhet för alla deltagare på skolan.
Vi söker dig som är skicklig på att utveckla deltagarnas självkänsla och självständighet, och kan motivera och utmana dem på rätt nivå. Du är lyhörd, tydlig och strukturerad i din lärarroll och van att arbeta med grupprocesser och teambuilding. Dessutom har du lätt för att samarbeta med kollegor, deltagare och skolledning.Dina arbetsuppgifter
Till allmän kurs söker vi nu en pedagog med kompetens att undervisa i svenska och historia på gymnasienivå. Tjänsteunderlaget består av en grupp i svenska nivå 1 och nivå 2 vardera och två grupper historia nivå 1a1. Mentorskap för ca 10 deltagare och bidrag till det skolgemensamma arbetet med temadagar och avslutningar ingår också.
På folkhögskolan sker undervisningen i mindre grupper om ca 15 deltagare och det gemensamma lärandet med samtalet som grund är centralt. Tillsammans med andra ökar deltagarna sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Som lärare är det viktigt att se, värdesätta och ta tillvara varje deltagares unika erfarenheter.
Tjänsten är ett vikariat. Omfattningen kan bli upp till 80%.Kvalifikationer
Du har lärarexamen i svenska med inriktning mot gymnasiet, vuxenutbildningen eller grundskolans senare år och tillräckliga ämneskunskaper för att kunna undervisa i historia, alternativt kvalifikationer som arbetsgivaren bedömer likvärdiga. Vi ser gärna att du har folkhögskollärrarutbildning.
Det är meriterande om du har kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och erfarenhet av att jobba med personer som behöver stöd i sitt lärande och sin personliga utveckling. Att du har arbetat på eller själv gått på folkhögskola är också ett plus.Övrig information
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten. Vissa resor ingår i arbetet då möten och samarbeten med övriga folkhögskolor inom Västra Götalandsregionens folkhögskolor förekommer.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
