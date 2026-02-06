Vikarierande farmaceut till kommunal hälso- och sjukvård
Vill du bidra till att stärka farmaceutens roll inom den kommunala hälso- och sjukvården? Vår enhet har varit verksam i tre år och söker nu en ny kollega som vill vara med och driva utvecklingen framåt.
Tillsammans arbetar vi för att säkra en bättre hälso- och sjukvård för patienterna.
Tjänsten är en vikariat med start i mitten av juni och sträcker sig 1 år och 4 månader framåt. Som farmaceut i Göteborgs Stad kommer du bland annat att utföra läkemedelsöversyn vid inskrivning i kommunal hälso- och sjukvård, medverka inför årskontroller och vara ett stöd kring läkemedelsfrågor i verksamheterna.
Du får ta stort eget ansvar och jobba patientnära i samarbete med teamet av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och läkare. Som bas har du ett team av farmaceuter som hålls samman och stöttas av en enhetschef med farmaceutkompetens. Välkommen att bli en del av ett engagerat team. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv!Kvalifikationer
Vi söker dig som är leg apotekare och har minst två års erfarenhet från arbete på apotek, klinisk farmaci eller kommunal hälso- och sjukvård. Det är också meriterande om du har körkort, men inte ett krav.
Det är även viktigt att du som person är flexibel och kan omprioritera när så behövs. Vi söker dig som trivs i en föränderlig miljö där uppdraget utvecklas i takt med verksamhetens behov. Vidare ser du förbättringsmöjligheter i ditt dagliga arbete och har ett genuint intresse för utvecklingsarbete och kvalitetsfrågor och tar initiativ att driva frågor framåt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Arbetet innebär också kontakt med såväl anhöriga som regional vård och apotek och kräver god förmåga att kommunicera, samarbeta och hantera många uppgifter samtidigt.
Låter det som ett arbete för dig? Urval och intervju sker fortlöpande, så varmt välkommen med din ansökan redan idag!Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör.
Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheteroch kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
