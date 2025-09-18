Vikarierande färdtjänsthandläggare
Partille kommun, Kommunstyrelseförvaltningen / Administratörsjobb / Partille Visa alla administratörsjobb i Partille
2025-09-18
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Partille kommun, Kommunstyrelseförvaltningen i Partille
Partille kommun har idag 41 000 invånare och är en förstad i utveckling. Det är upp till oss 2 900 anställda att leverera kvalitet och service som gör det gott att växa upp, arbeta och leva i Partille. Detta med grund i våra värdeord: allas lika värde, professionalitet och framåtanda.
Trafikenheten är en del av tekniska avdelningen på samhällsbyggnadskontoret som ansvarar för planering och utveckling av kommunens gator och allmänna ytor med fokus på trafiksäkerhet, tillgänglighet och en långsiktigt hållbar infrastruktur för alla trafikslag. Trafikenheten har även i uppdrag att administrera kommunens färdtjänst och riksfärdtjänst som en viktig del inom kollektivtrafiken. Vi söker nu en ny kollega!Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Vi söker nu en färdtjänsthandläggare för en tidsbegränsad anställning hos oss på trafikenheten i ca 1 år. Tjänsten är en deltidstjänst på 60%. Vi är en mindre grupp på tio personer som arbetar med olika typer av trafikfrågor. Välkommen till en grupp som präglas av ett gott och tätt samarbete!
I rollen som färdtjänsthandläggare kommer du att handlägga inkomna ansökningar gällande färdtjänst och riksfärdtjänst samt sköta tillhörande administration. Det kan även förekomma arbetsuppgifter gällande ansökningar om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Du ansvarar för ärendet från att det inkommer till färdigt beslut, vilket innebär kontakter med såväl sökande som deras anhöriga. I arbetet kommer du också att ha kontakt med allmänheten och med berörda verksamheter inom kommunen, exempelvis inom vård- och omsorgsförvaltningen. Visst utredningsarbete inom verksamhetsområdet kommer också att ingå i dina arbetsuppgifter.
Som färdtjänsthandläggare ingår du i ett nätverk för handläggare i Västra Götaland där du får möjlighet att hålla dig uppdaterad inom ditt kompetensområde och knyta värdefulla kontakter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Har du tidigare arbetat med handläggning och/eller myndighetsutövning ser vi det som meriterande. Arbetet innebär kontakt med människor i olika skeenden i livet och kräver därför förståelse och lyhördhet för funktionsnedsattas livssituation.
För att lyckas i rollen som färdtjänsthandläggare ser vi även att du har:
• Förmåga att ta ansvar och självständigt planera ditt arbete och fatta egna beslut.
• God förståelse för rollen som myndighetsperson samtidigt som du är serviceinriktad och tillmötesgående.
• Är flexibel och har god samarbetsförmåga då vi arbetar nära varandra i vårt arbetslag.
• Förmåga att vara strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt.
• Intresse för att delta i och driva utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet.
• God datorvana är en förutsättning eftersom du i det dagliga arbetet ska kunna använda olika system.
• God förmåga att uttrycka dig tydligt i tal och skrift på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan!
ÖVRIGT
I den här rekryteringen vill vi inte att du skickar in personligt brev. Du kommer i stället få besvara ett antal enkätfrågor i samband med att du skickar in din ansökan. Detta i syfte att samla in relevant information för rekryteringen, där alla sökande får besvara samma frågor. Svaren används sedan tillsammans med ditt CV i urvalsprocessen. Skulle vi trots allt få in personligt brev kommer detta inte att beaktas.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi eftersträvar mångfald bland personalen avseende kön, ålder och kulturell/etnisk bakgrund.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen och inte via e-post eller i pappersformat.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "25/281". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Partille kommun
(org.nr 212000-1272) Arbetsplats
Partille kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Kontakt
Trafikchef
Emma Johansson - för frågor om rekryteringen 031-7921298 Jobbnummer
9514664