Vikarierande familjebehandlare
Munkedals Kommun / Socialsekreterarjobb / Munkedal Visa alla socialsekreterarjobb i Munkedal
2026-07-16
, Uddevalla
, Färgelanda
, Lysekil
, Sotenäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Munkedals Kommun i Munkedal
, Lysekil
eller i hela Sverige
Vill du jobba i den lilla kommunen med de stora möjligheterna?
Varmt välkommen till oss i Munkedals kommun!
Munkedals kommun ligger i norra Bohuslän mellan Oslo och Göteborg. Här möts skog, älv och hav, och avstånden är korta mellan människor och resultat. Hos oss arbetar du nära både kollegor och verksamhet, med möjlighet att påverka och göra skillnad i vardagen. Vi bygger vidare på det som redan är starkt och utvecklar det som gör att människor vill bo, leva och verka här. Utveckling skapas i samspel mellan invånare, företag, föreningsliv och kommun. Det innebär att du som medarbetare är med och driver förändring tillsammans med andra. Vi arbetar med människors välmående i fokus och för att Munkedals kommun ska vara en plats att trivas i och vilja rekommendera.
Välfärdsförvaltningens uppgift är att hjälpa människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, ekonomiska eller familjeproblem behöver olika former av stöd och hjälp. Välfärdsförvaltningen består av de tre avdelningarna vård och omsorg, stöd och IFO (individ och familjeomsorg). Avdelning vård och omsorg består av enheter inom äldreboenden, hemtjänst och kommunal primärvård. Avdelning stöd innefattas av LSS. Avdelning IFO består av socialtjänst, arbetsmarknadsenhet, socialpsykiatri och biståndsenhet.
Vill du också bli en värdefull medarbetare i vårt team? Just nu söker vi en vikarierande familjebehandlare.
Inom individ och familjeomsorgen söker vi nu en familjebehandlare för ett vikariat under hösten 2026. Vårt familjebehandlarteam består av fem medarbetare och vi arbetar på uppdrag av våra utredande socialsekreterare, samt med insatser utan behovsprövning. Som familjebehandlare Munkedal har du tillgång till nära metodstöd av operativ enhetschef.
Du arbetar i nära samverkan med alla funktioner i IFO:s verksamhet, vilket underlättas av att vi är samlade i gemensamma lokaler. Vi samverkar också med förskola, skola, BUP, polis och andra samhällsaktörer. Vi ser fram emot din delaktighet och bidrag inom både intern och extern samverkan.
Beskrivning av arbetet
Familjebehandlarna arbetar med barn och deras familjer i individuellt utformad familjebehandling på hemmaplan. Uppdragen ges av utredande socialsekreterare och kan tillsättas både under utredning och efter avslutad utredning, som en behovsprövad biståndsinsats. Vi erbjuder också möjlighet till samtal som insats till familjer utan behovsprövning under en begränsad tid.
Arbetet kräver ett nära samarbete med utredare, med familjen i fokus. Som familjebehandlare kan du även få uppdrag från barnsekreterare som arbetar med placerade barn. Det kan handla om stöd i umgänget med biologiska föräldrar eller stöd för unga vuxna, som efter familjehemsplacering är på väg ut i vuxenlivet. Publiceringsdatum2026-07-16Kvalifikationer
Vi söker dig som
är socionom eller socialpedagog med högskoleexamen, alternativt har annan utbildningsbakgrund som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
kan uttrycka dig väl i det svenska språket, både muntligt och skriftligt.
har B-körkort, då vi är en glesbygdskommun med flera samhällen utanför kommunens centrum.
har erfarenhet av att arbeta som familjebehandlare (meriterande).
har kunskaper i evidensbaserade metoder i socialt arbete. (meriterande).
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi kommer att lägga stor vikt vid dem. Vi värdesätter att du är trygg och stabil i din yrkesroll med förmågan att strukturera och ta ansvar för ditt arbete. Du behöver ha god samarbetsförmåga, ett respektfullt bemötande och ett ödmjukt förhållningssätt gentemot de du möter i din arbetsvardag. Likaså har du förmåga att analysera och strukturera information, se samband samt visa gott omdöme vid agerande och beslut även i komplexa situationer.
Vi erbjuder dig
Vi arbetar kontinuerligt för en god arbetsmiljö inom IFO och ser utbildning genom kompetenssatsningar, extern processhandledning och intern metodhandledning som viktiga delar för att våra medarbetare ska trivas och utvecklas. Vi tar tillvara på varandras varierade kompetenser och utvecklar även verksamheter över gruppgränser.
För oss är det viktigt med balans i livet och vi har förmånen att ha en rimlig arbetsbelastning samt att vi erbjuder flexibel arbetstid.
Vi vill informera dig om
Vid behov kan arbetet, beroende på uppdragets karaktär, innebära viss tjänstgöring utanför ordinarie arbetstid.
Du behöver innan anställning uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Tjänsten avser ett vikariat under hösten, som längst till och med 31 december.
Vi kommer att kalla till intervjuer löpande under ansökningsperioden, så skicka gärna in din ansökan redan idag!
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället:
visar giltig ID-handling
vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis
har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
vid behov uppvisar giltigt körkortstillstånd
vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation
Vid vissa tillsättningar:
görs säkerhetsprövning. Om du blir aktuell för en sådan tjänst krävs godkänd säkerhetsprövning.
görs legitimationskontroll via Socialstyrelsen eller Skolverket.
görs kontroll gentemot IVO:s register.
behöver du vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökanden med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Munkedals Kommun
(org.nr 212000-1330), http://www.munkedal.se
Centrumtorget 5 (visa karta
)
455 30 MUNKEDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Välfärdsförvaltningen, Avdelning IFO, IFO Barn och unga Kontakt
Enhetschef
Maria Edlund maria.edlund@munkedal.se 0524-18457 Jobbnummer
10004676