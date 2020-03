Vikarierande enhetschefer till Ordinärt boende - Borlänge kommun, Sociala sektorn/äldreomsorgen - Sjukvårdschefsjobb i Borlänge

Borlänge kommun, Sociala sektorn/äldreomsorgen / Sjukvårdschefsjobb / Borlänge2020-03-10Nu har du chansen att lära dig mycket på kort tid!Vi på Ordinärt boende söker nu vikarierande enhetschefer inför sommaren och där kommer självklart du in i bilden. Känner du dig manad att anta alla de utmaningar som enhetschefsyrket medför? Fortsätt läsa!Ordinärt boende består i dagsläget av 17 hemtjänstgrupper som alla arbetar för att skapa en värdefull och bra vardag för våra Borlängebor. Vi ansvarar bland annat för personlig omvårdnad, måltider och skötsel av hemmet. Det pågår också ett utvecklingsarbete med att digitalisera våra verksamheter, kanske har du några spännande idéer kring det som du vill lyfta?Vi ser det som en självklarhet att du följer vår värdegrund, den fungerar som ledstjärna i allt vi gör. Den lyder:Jag finns här för borlängebonJag gillar utmaningarJag möter varje människa med öppenhet2020-03-10Du kommer att ansvara för en hemtjänstgrupp med ca 25-30 medarbetare där du rapporterar till verksamhetschef samt ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp, där vi tillsammans arbetar fram gemensamma strategier för utvecklingsarbetet. Du är den som leder och driver utvecklingsarbetet framåt, har ekonomiskt ansvar för enheten, samt verksamhetsansvar och arbetsmiljöansvar. Till din hjälp har du flera duktiga och engagerade medarbetare, samt kollegor, där någon av dem kommer att fungera som din handledare. I rollen som enhetschef sommartid arbetar du främst med att leda och fördela arbetet och tillsammans med dina medarbetare planera för uppdraget. Vi arbetar på uppdrag inom ramen för biståndsbedömda beslut om hemtjänstinsatser, vilka ska utföras på ett rättssäkert och tryggt sätt för personer som har beviljats hemtjänstinsatser. Detta gör du självklart med fokus på Borlängebons behov samt i en god samverkansanda och på så sätt tror vi att du kommer att lyckas.Vi ser att du har en påbörjad högskoleutbildning inom exempelvis Personal och arbetslivprogrammet, Socionomprogrammet eller Sjuksköterskeprogrammet alternativt annan inriktning som arbetsgivaren bedömer lämplig för tjänsten. Du har mycket bra kunskaper i det svenska språket, både muntligt och skriftligt eftersom tjänsten innefattar dokumentation och ett brett kontaktnät både internt och externt. Då du behöver ta dig mellan olika platser inom kommunen ser vi att du har B-körkort.Det är meriterande om du har tidigare chefserfarenhet samt om du har arbetslivserfarenhet, gärna inom vård och omsorg då det är en fördel om du har en förståelse för verksamhetens kärnuppdrag. Avslutningsvis så är det är meriterande om du har kunskap i verksamhetssystemen Heroma och Viva.Gällande dina personliga egenskaper så är det viktigt att du utformar ditt arbete med våra Borlängebor i fokus och att du är duktig på att se lösningar och inte problem, vi gillar ju utmaningar! Du känner dig trygg i ditt beslutsfattande och tycker om att arbeta i en föränderlig verksamhet. Vidare förstår du vikten av ett fungerande team och arbetar därför aktivt med att uppmuntra laget framför jaget i din arbetsgrupp. Du är självsäker i din kommunikation med andra och har inga problem att anpassa ditt sätt att kommunicera beroende på situation,Är detta tjänsten för dig? Då ser vi gladeligen fram emot att få läsa din ansökan!ÖVRIGTFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.Välkommen med din ansökan!ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tre vikariat med start 1 juni. Tidsbegränsade till: 2020-08-31.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-03-24