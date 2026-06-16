Vikarierande enhetschefer (flera orter)
Inspektionen för vård och omsorg IVO / Administratörsjobb / Örebro Visa alla administratörsjobb i Örebro
2026-06-16
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Vill du bidra till en tryggare vård och omsorg? Inspektionen för vård och omsorg (IVO) söker nu enhetschefer till Avdelningen för aktörskontroll, verksamhetsområde aktörstillsyn för att utveckla den statliga tillsynen. På de aktuella enheterna arbetar vi med att motverka välfärdsbrottslighet inom vården och omsorgen.
Anställningarna är vikariat i sex månader under tiden rekrytering av ordinarie enhetschefer pågår. Förlängning av vikariaten kan bli aktuell. Placeringsort är Stockholm, Örebro, Göteborg eller Malmö.
Om jobbet
Som chef för enheten aktörstillsyn har du ansvar för att leda och utveckla enhetens arbete med att förebygga och motverka brottslighet och bidra till en säker och god vård och omsorg. Du omsätter planer, beslut och riktlinjer i praktiskt genomförande. Du skapar förutsättningar för verksamhetsutveckling och förbättrade arbetssätt, och säkerställer en rättssäker och effektiv handläggning inom enheten. Du utövar ett nära och förtroendeskapande ledarskap där löpande dialog och återkoppling är viktiga beståndsdelar. Du ansvarar för att dina medarbetare har den kompetens och de förutsättningar som krävs för att genomföra sitt arbete i en god och säker arbetsmiljö.
Du rapporterar till chefen för verksamhetsområdet och ingår i dennes ledningsgrupp där du aktivt bidrar till samordning och strategisk styrning av verksamhetsområdet. Du har verksamhets-, budget- och personalansvar för din enhet. Du kan komma att ha medarbetare och chefskollegor med tjänsteställe på annan ort, vilket förutsätter att du kan utöva ett gott ledarskap även på distans.
Rollen innebär ett nära samarbete med verksamhetsområdeschef och andra enhetschefer inom avdelningen, liksom med andra enheter och funktioner inom myndigheten. Du företräder verksamheten och samverkar med andra myndigheter, vård- och omsorgsaktörer samt andra intressenter.
Ledarrollen
Du bör vara en tydlig ledare och arbetsgivarrepresentant, med god förståelse för arbetsgivarrollen såväl i relation till medarbetare som till överordnad chef. Vidare förutsätts att du har förmåga att kommunicera och förankra strategiska beslut och budskap på ett sätt som är begripligt och ändamålsenligt. Rollen kräver ett lyhört, engagerat och utvecklande ledarskap, där fokus ligger på att leda, stödja och utveckla medarbetare i linje med IVO:s uppdrag och mål. Publiceringsdatum2026-06-16Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
relevant akademisk examen eller motsvarande,
minst ett års aktuell erfarenhet av att leda arbete, exempelvis genom att ha verkat/arbetat i ledningsgrupp eller i rollen som projektledare, samordnare, teamledare eller liknande,
relevant och aktuell erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet för att motverka välfärdskriminalitet,
god kunskap om verksamhetsområdets styrande lagar och regleringar,
kunskap om lagar och regler som styr offentlig verksamhet,
erfarenhet av att arbeta utifrån krav på rättssäkerhet och kvalitet, god kunskap om myndighetsutövning och gällande regelverk,
aktuell erfarenhet av tillsyns-, gransknings- eller tillståndsverksamhet,
goda kunskaper i svenska, såväl muntligt som skriftligt.
Vi ser det som meriterande om du även har:
kunskap om IVO:s verksamhet,
kunskap om hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst,
chefsuppdrag med verksamhets-, budget-, arbetsmiljö- och personalansvar,
att leda medarbetare i förändringsarbete,
att företräda arbetsgivaren i interna och externa sammanhang,
att leda kvalificerade medarbetare. Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen behöver du vara en närvarande och trygg ledare med verksamheten i fokus. Du har förmåga att skapa delaktighet och engagemang, och du involverar medarbetare i utvecklingsarbete. Ditt ledarskap ger förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap, god dialog och en lärande organisation. Du visar tillit till dina medarbetares och kollegors kompetens, och tar tag i utmaningar och agerar med mod när det behövs.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Rekryteringsprocess och säkerhetsprövning
Vi ställer höga krav på medarbetares och chefers säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Du kan komma att genomgå en säkerhetsprövning för att placeras i säkerhetsklass.
I denna rekrytering används arbetspsykologiska tester som en del av urvalsprocessen.
Detta kan IVO erbjuda dig
Vi erbjuder en utvecklande roll i en dynamisk kunskapsorganisation där du bidrar till att utveckla en modern och effektiv tillsyn. Vi förbättrar ständigt våra arbetssätt och strävar efter en sammansättning av medarbetare som speglar samhällets mångfald.
Läs om våra avtalsvillkor och förmåner här: https://www.ivo.se/om-ivo/arbeta-hos-oss/ Så ansöker du
Du ansöker genom att besvara våra urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Ansökan ska skickas in på svenska. Svara tydligt och utförligt på frågorna, eftersom de ligger till grund för urvalet, och hänvisa inte till andra handlingar som CV.
Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Ansök senast den 17 juli 2026
Läs mer om vår rekryteringsprocess här: https://www.ivo.se/om-ivo/arbeta-hos-oss/ Övrig information
Befattning: Enhetschef
Anställningsform: Vikariat 6 månader med eventuell möjlighet till förlängning
Placeringsort: Stockholm, Örebro, Göteborg eller Malmö
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Tillträde: Efter överenskommelse
IVO bidrar till en trygg och säker vård och omsorg
IVO står för engagemang och bred kunskap om svensk vård och omsorg. Vi granskar, drar lärdomar och arbetar för att vården och omsorgen ska bli bättre och säkrare – alltid med fokus på patienter och brukare.
Myndigheten har cirka 850 medarbetare. Tillsyn bedrivs vid sex regionala avdelningar runt om i landet, medan tillståndsprövning, analys, planering, kommunikation samt verksamhetsstöd finns i Stockholm, liksom generaldirektörens stab.
Myndighetsövergripande avdelningar
Generaldirektören och de fyra myndighetsövergripande avdelningarna har kontor i Stockholm. De myndighetsövergripande avdelningarna är generaldirektörens stab, Avdelningen för planering och kommunikation, Rättsavdelningen samt Avdelningen för verksamhetsstöd.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Inspektionen för vård och omsorg
(org.nr 202100-6537), https://www.ivo.se/om-ivo/arbeta-hos-oss/lediga-jobb/
Klostergatan 23 (visa karta
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703 39 ÖREBRO Arbetsplats
Inspektionen för vård och omsorg IVO Kontakt
Verksamhetsområdeschef
Anna Karin Nyqvist Nås via mail under v 25-29 anna-karin.nyqvist@ivo.se +46107885000 Jobbnummer
9966462