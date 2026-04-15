Vikarierande enhetschef till Sektor städ och service
2026-04-15
Sektor städ och service är en av fem sektorer på Teknisk förvaltning inom Östersunds kommun. Städ och service arbetar med tjänster inom städ, verksamhetsvaktmästeri, återbruk, snickeri med mera. Totalt arbetar cirka 160 personer inom sektorn och vi sysselsätter upp till 30-35 personer i olika arbetsmarknadsbeslut. Genom att arbeta med utveckling och samordning skapar vi förutsättningar att tillgodose behovet av service hos kommunens kärnverksamheter.
Tjänsten är ett vikariet på 6 månader med möjligheten till förlängning
Ditt nya jobb
Vi söker en vikarierande enhetschef som med engagemang, tillit och tydligt ledarskap vill vara med och driva vår verksamhet. Hos oss blir du en del av en organisation som tror på utveckling, samarbete och delaktighet.
I dagsläget arbetar det cirka 125 städare inom sektorn fördelat på 5 stycken chefsområden. Du kommer ansvara för ett geografisk område med cirka 25 städare. I rollen som enhetschef har du ekonomi-, personal- och verksamhetsansvar. Du förväntas också vara en del av sektorns ledningsgrupp och därigenom bidra till hela sektorns utvecklingsarbete.
Vi erbjuder dig goda förutsättningar för att lyckas i din roll, med stöd från HR-konsulter, ekonomer och andra specialister. Som ny chef får du både en kommungemensam och verksamhetsspecifik introduktion utifrån tidigare erfarenheter.
Vanliga arbetsuppgifter
Leda, planera, organisera och utveckla verksamheten utifrån uppsatta mål
Ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljöfrågor
Ingår i ledningsgrupp där du har ett helhetsperspektiv för hela verksamheten
Samarbeta med andra verksamheter
Kvalifikationer
Högskoleutbildning alternativt likvärdig erfarenhet förvärvad från yrkeslivet som arbetsgivaren ser som relevant
Tidigare erfarenhet av arbete i en arbetsledande roll eller som chef med personalansvar
God datorvana
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Meriterande
Du har flerårig erfarenhet av ledarskap, utvecklings- och förändringsarbete
Du har erfarenhet från kommunal eller offentlig verksamhet och har förståelse för hur det är att arbeta i en politiskt styrd organisation.
Du har förmåga att bygga förtroende både externt och internt och du trivs med att dela med dig av kunskap och erfarenheter.
Du har en kommunikativ förmåga och kan förklara, förtydliga, förenkla och förankra budskap och komplicerade sammanhang på ett förtroendeingivande sätt på olika nivåer beroende på vem du möter.
Du har ett stort intresse för utvecklingsarbete med digitalisering som verktyg.
Du har arbetat inom eller har kunskap om städbranschen
Du har körkort
Vi söker dig
För oss är ett närvarande och tillgängligt ledarskap viktigt. Vi söker därför dig som med ett coachande förhållningssätt får dina medarbetare att växa och utvecklas i arbetet. Du leder med tillit och har mod att delegera så att du bidrar till en tillåtande och lärande kultur. Du utvecklar effektiva och stödjande relationer till kollegor och vår kunder, du bidrar till upplevelsen att vi arbetar tillsammans.
För att lyckas i rollen har du förståelse för att arbeta i en politiskt styrd verksamhet och ett genuint samhällsintresse där du genom din kunskap behärskar diskussioner kring komplexa frågor. Vi ser att du har en god administrativ, ekonomisk och organisatorisk förmåga att skapa struktur och balans vilka utgör viktiga förutsättningar för en väl fungerande verksamhet.
Du är en trygg och handlingskraftig ledare och kan med integritet och professionell hållning prioritera och driva rätt frågor och har lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar. Din lyhördhet skapar goda samarbeten, tillitsfulla relationer där du även har mod att agera i svåra situationer. Din kommunikativa förmåga är mycket god och du uttrycker dig väl i tal och skrift. Stor vikt läggs vid din personliga lämplighet och ledarförmåga.
Låter det här som något för dig? Sök tjänsten via vårt digitala ansökningssystem.
Urval sker löpande, så vänta inte för länge.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-122367". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
Hyggesvägen 15 (visa karta
)
831 48 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Maud Dillner maud.dillner@ostersund.se Jobbnummer
9856454