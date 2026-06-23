Vikarierande enhetschef till LSS-boenden
Föreningen Betaniahemmet / Sjukvårdschefsjobb / Göteborg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Göteborg
2026-06-23
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-23Om företaget
Föreningen Betaniahemmet har sedan 1905 förenklat vardagen för personer som på grund av en funktionsnedsättning har behov av stöd i sin vardag. Varje dag jobbar vi för att alla människor ska få möjlighet att lyckas.
Som medarbetare hos oss blir du en viktig resurs i arbetet med att göra skillnad i andra människors liv.
Vi är även unika i branschen då vår förening drivs helt utan vinstintresse. Som anställd hos oss arbetar du för att vara med och skapa en hållbar förening med ett etablerat varumärke i Göteborgsområdet.
Nu söker vi en vikarierande enhetschef som kan ta ett stabilt och tydligt ledarskap för en till två LSS-boenden under en begränsad period. Du kliver in i ett uppdrag där du får ta ansvar för helheten, samtidigt som du har kompetenta medarbetare omkring dig och goda stödfunktioner att samarbeta med.
Uppdraget i korthet
Du ansvarar för boenden enligt LSS, med fokus på att leda verksamheten så att brukarna får ett tryggt, meningsfullt och självständigt liv. Det innebär personalansvar, uppföljning, arbetsmiljö och ekonomiskt ansvar.
Du har ett nära samarbete med stödpedagoger på varje boende. De fungerar som stöd i det praktiska utvecklingsarbetet. Tillsammans med dem, och i dialog med HSL-teamet, ser du till att verksamheten fungerar och håller god kvalitet. Du är också en del av ledningsgruppen.
Vem söker vi?
Du har:
Högskoleutbildning som är relevant för uppdraget – t.ex. inom socialt arbete, beteendevetenskap eller vård
Erfarenhet av att leda personal, gärna inom LSS eller liknande verksamhet
Kunskap om LSS, arbetsmiljö och andra relevanta regelverk
Förmåga att kommunicera tydligt på svenska
B-körkort
Som chef är du trygg, strukturerad och tydlig. Du har lätt för att skapa förtroende och ser vad som behövs i vardagen för att både medarbetare och brukare ska få rätt stöd.Anställningsvillkor
Vikariatet gäller från augusti och till och med januari 2027. Tjänsten är på heltid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Föreningen Betaniahemmet
, https://www.betaniahemmet.se/
Lekullevägen 6 (visa karta
)
436 45 ASKIM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Föreningen Betaniahemmet Kontakt
Camilla Dahlin 0725-255541 Jobbnummer
9974076