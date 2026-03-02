Vikarierande enhetschef till hemtjänsten i Bromma
Stockholms kommun / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Stockholm
2026-03-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Bromma stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där dina insatser verkligen kan göra skillnad och bidrar till samhällsnyttan i en växande stadsdel. Här är aktivt medarbetarskap och tydligt ledarskap grunden för en utvecklande verksamhet.
Vill du arbeta som enhetschef i Bromma hemtjänst där du i ett nära ledarskap gör skillnad för våra medarbetare och äldre med hemtjänstinsatser? Vi erbjuder dig ett ansvarsfullt och omväxlande uppdrag, där ingen dag är den andra lik.
Välkommen till oss
Bromma hemtjänst består av tre enheter uppdelade geografiskt och en gemensam nattpatrull. På varje enhet har vi två enhetschefer som har ett delat ledarskap med mellan 25-35 medarbetare var. På varje enhet arbetar även 3-4 samordnare. Efter en omorganisation pågår ett förändringsarbete för att säkerställa enhetliga arbetssätt över hela enheten för en trygg och likvärdig omsorg för den enskilde och en god arbetsmiljö för medarbetaren.
Då nuvarande enhetschef går på föräldraledighet söker vi en vikarierande enhetschef till Blackeberg, där du tillsammans med en enhetschefskollega leder verksamheten. Genom ett nära och tillgängligt ledarskap vill vi skapa goda förutsättningar för våra medarbetare att utföra sitt arbete, utvecklas och känna arbetsglädje.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett stimulerande och varierande chefsuppdrag. Vår enhet präglas av ett positivt, öppet klimat där vi har stort förtroende för varandras kompetenser. Du har ett nära samarbete med din enhetschefskollega samt med de andra enhetscheferna i ledningsgruppen, vilket skapar en stark gemenskap och ett stödjande nätverk. Vi har flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterväxling.
Läs gärna mer om våra förmåner här.
Läs gärna mer om oss på Brommas stadsdelsförvaltning här.
Din roll
I rollen som enhetschef har du ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Du ingår tillsammans med fem andra enhetschefer i ledningsgruppen för hemtjänsten där ni tillsammans formulerar enhetens inriktning och mål. Du rapporterar till områdeschef.
Som enhetschef ansvarar du för att:
leda den dagliga driften av verksamheten
tillämpa ett nära ledarskap och säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med rutiner, lagar och riktlinjer
bedriva ett systematiskt arbetsmiljö- och kvalitetsarbete.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
relevant högskoleexamen,
erfarenhet av arbete inom hemtjänst,
flerårig aktuell ledarskapserfarenhet inom äldreomsorg,
goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
arbetat som chef med verksamhets-, ekonomi- och personalansvar.
Personliga förmågor och färdigheter
För oss är dina personliga egenskaper och kompetenser av stor betydelse. För att lyckas i rollen är du en tydlig ledare som på ett pedagogiskt sätt kommunicerar vårt uppdrag och våra förutsättningar. Du har ett stort engagemang och god samarbetsförmåga då vi ofta arbetar tillsammans och i team. Vi ser gärna att du tycker om att arbeta med att utveckling och förändring och drivs av att nå uppsatta mål. För att lyckas i rollen behöver du ha en helhetssyn med förmågan att se till det större perspektivet.
En hälsning från din blivande chef
Mitt namn är Susanne Allerhed och det är jag som är din blivande chef. Jag har arbetat som chef i hemtjänsten, både i kommunala och privata verksamheter sedan slutet av nittiotalet. Jag uppskattar friheten, möjligheterna och utmaningarna som hemtjänsten bjuder på. Tillsammans med mig och min ledningsgrupp kommer du vara del i en rolig förändringsresa där vi utvecklar både vår verksamhet och oss själva. Jag tror på ett närvarande ledarskap, och att det är viktigt att lyssna på alla i en organisation, "ingen kan allt, men alla kan något" och tillsammans kan vi göra vardagen till något extra för dem vi finns till för.Publiceringsdatum2026-03-02Övrig information
Tjänsten är ett vikariat på ca 1 år med möjlighet till förlängning.
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat.
Rekryteringsprocessen kommer bestå av två intervjuer, arbetsprov och referenstagning. Arbetspsykologiska tester kan tillkomma.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Inför eventuell intervju medtag svensk ID-handling samt relevanta originalhandlingar för tjänsten, utbildningsbevis/examensbevis, ev. utfärdad legitimation för yrket, intyg eller arbetstillstånd.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem, måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1017". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Bromma stadsdelsförvaltning, Avdelning Äldreomsorg Kontakt
Susanne Allerhed Nilsson, rekryterande chef susanne.allerhed.nilsson@stockholm.se 08-50806012 Jobbnummer
9769861