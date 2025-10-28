Vikarierande Enhetschef till akutlogi och mötesplats 1 år
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Bistånd och Entr / Sjukvårdschefsjobb / Trollhättan Visa alla sjukvårdschefsjobb i Trollhättan
2025-10-28
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Bistånd och Entr i Trollhättan
, Alingsås
, Kungälv
, Partille
, Göteborg
eller i hela Sverige
Göteborgs Stadsmission är en idéburen, ickevinstdrivande organisation som arbetar för att stödja människor som lever i utsatta livssituationer. Tillsammans vill vi skapa ett Göteborg där alla är inkluderade. En stad där vi möter människan, inte problemet.
OM OSS
Göteborgs Stadsmission och Trollhättans Stad har inlett ett samarbete genom ett IOP - ett idéburet offentligt partnerskap.
Vi driver ett nattlogi för kvinnor respektive män samt en öppen mötesplats.
Göteborgs Stadsmission har sedan 1950-talet erfarenhet av arbete med och engagemang för personer i olika former av utsatthet. Göteborgs Stadsmission arbetar idag inom fält såsom beroende, hemlöshet, fattigdom, psykisk ohälsa, ohållbar konsumtion, våld i nära relation och arbetslöshet.
Vi söker nu en vikarierande enhetschef då den ordinarie chefen går på pappaledighet på ett år. Som EC ska du driva dessa verksamheter utifrån de behov som finns och utifrån parternas gemensamma överenskommelse. Enheten består av tre olika verksamheter, nattlogi för kvinnor respektive män samt en mötesplats. Arbetet kommer ske i nära samverkan med Trollhättans kommun.
OM TJÄNSTEN
Som enhetschef för verksamheten har du ett helhetsansvar för drift av verksamheten, vilket inkluderar personal- och budget- och arbetsmiljöansvar. Du ansvarar för att målen som är satta i överenskommelsen med Trollhättans kommun uppnås och att verksamheten drivs i enlighet med IOP:t. Organisatoriskt rapporterar du till verksamhetschef, och ingår i ledningsgruppen för området Boende och beroende. Som del av ledningsgruppen bidrar du som och har tillgång till kollegor med hög kompetens inom området.
Du leder verksamheten i samverkan med ditt team och Trollhättans kommun, och kommer att arbeta nära det operativa dagliga arbetet. För att lyckas i rollen, krävs även samverkan med övriga delar inom Göteborgs stadsmission, samt med våra besökare och lokala samverkansparter. Verksamheten ska genomsyras av hög kvalité för dem vi är till för. Ditt ledarskap är avgörande för att skapa en framgångsrik verksamhet som kan hantera dagens och morgondagens utmaningar.
VEM ÄR DU?
För att lyckas i rollen som enhetschef krävs att du är trygg i dig själv och i din roll som ledare och har förmågan att skapa ett tryggt team tillsammans med dina medarbetare. Du behöver ha ett stort intresse av att följa och leda utveckling på både individ och gruppnivå.
Du har god organisationsförmåga och är strukturerad i din roll som chef. Du har en helhetssyn på verksamheten och förmågan att skapa ett öppet arbetsklimat som utgör grund för delaktighet och engagemang. Du är innovativ, med en känsla och förståelse för verksamheten. Vidare är du utvecklingsorienterad, med ett starkt driv- och resultatfokus. Som chef är du närvarande och empatisk och har genuint brukarfokus.Publiceringsdatum2025-10-28Kvalifikationer
- Högskoleutbildning eller annan utbildning som bedöms motsvara tjänstens krav och behov
- Relevant erfarenhet av socialt arbete
- Erfarenhet av arbete med målgruppen
- Starkt meriterande med erfarenhet som chef/ledare i liknande verksamhet.
- Dokumentationsvana enligt kraven i SOSFS
- Mycket god IT-kunskap
- Körkort B och är bekväm att köra bil i tjänsten.
Vi utgår ifrån att du som söker jobb hos oss delar vår syn att alla människor har rätt till en plats i vår stad, ett eget hem och en röst. Läs mer om vår värdegrund här https://www.stadsmissionen.org/om-oss/.
PRAKTISK INFORMATION
Tjänsten är placerad i Trollhättan och utförs i huvudsak på dagtid måndag-fredag.
Godtagbart utdrag från misstanke- och belastningsregister krävs innan erbjudande om anställning.
Intervjuer pågår löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Vi ser mångfald som en styrka och ser fram emot sökande med olika bakgrunder, intressen och erfarenheter.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om Göteborgs Stadsmission?
Hemsida: https://www.stadsmissionen.org/
Facebook: http://www.facebook.com/GbgStadsmission/
Linkedin: https://se.linkedin.com/company/g-teborgs-stadsmission
Instagram: https://www.instagram.com/gbgstadsmission/ https://www.instagram.com/stadsmissionenssecondhand_gbg/ https://www.instagram.com/restaurangsvinn/
Vill du stödja Göteborgs stadsmissions arbete? https://www.stadsmissionen.org/ge-stod/.
Till säljare av annonserings- och rekryteringstjänster
Göteborgs Stadsmission gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/78". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Bistånd och Entr
(org.nr 556746-3038) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborgs Stadsmission Kontakt
Borko Grujic 031-7553757 Jobbnummer
9576721