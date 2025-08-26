Vikarierande enhetschef LSS till Avesta kommun
2025-08-26
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
Omsorgsförvaltningen arbetar efter värdegrunden att alla människor vi möter har samma värde och är unika. Inom förvaltningen finns IFO, LSS-verksamhet, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, hemtjänst och särskilda boenden. Här arbetar ca 800 medarbetare som dygnet runt finns till för våra målgrupper.
Nu söker vi en vikarierande enhetschef inom LSS med ansvar för två gruppbostäder och två grupper för personlig assistans.
Arbetet som enhetschef inom LSS är innehållsrikt och meningsfullt. Det inkluderar såväl förvaltande och administrativa uppgifter som stödjande och utvecklande. Du leder din enhet och arbetsgruppen mot uppsatta mål med ansvar för ekonomi, personal, arbetsmiljö och verksamheternas kvalitet.
Du organiserar, leder och samordnar arbetet med utgångspunkt i tillitsbaserad ledning och styrning. I den här tjänsten har du ansvar för gruppboende och personlig assistans. Utifrån ett lösningsfokuserat perspektiv coachar och stöttar du dina medarbetare i det dagliga arbetet, du har kontakt med brukare och anhöriga och samverkar med andra aktörer runt brukaren. Som stöd i ditt uppdrag har du en enhetsadministratör, förvaltningsekonom, rekryterare samt HR-konsult kopplad till omsorgsförvaltningen.
Som enhetschef ingår du också i socialtjänstens ledningsgrupp där du med fokus på hela verksamheten förväntas delta aktivt och bidra med nya perspektiv och kreativa lösningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en slutförd högskoleutbildning som, av arbetsgivaren, bedöms lämplig för tjänsten. Det är meriterande om du har erfarenhet av ledande uppdrag och kunskaper inom socialrätt och LSS-lagstiftning. Samtidigt välkomnar vi även dig som har annan erfarenhet av arbete inom LSS och som är nyfiken på att utvecklas inom ledarskap - hos oss finns goda möjligheter att växa i rollen.
Vi söker dig som är trygg i dig själv, och har ett coachande, lösningsfokuserat förhållningssätt. Ditt ledarskap präglas av tydlighet i kombination med nyfikenhet och omtanke. Genom att motivera och utveckla andra skapar du ett aktivt medarbetarskap och ett gott arbetsklimat. Inom LSS har vi ett nära samarbete enhetschefer emellan och i den här tjänsten är såväl bra samarbetsförmåga som förmåga att vara självgående av största vikt.
För att trivas i rollen behöver du ha ett genuint intresse för mötet människor emellan och självklart för funktionsnedsättningsområdet. Ditt intresse för välfärdsteknologi och digital utveckling kommer vara särskilt värdefullt.
Övriga kvalifikationer för tjänsten:
• Dokumentationsförmåga samt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
• Lätt för att arbeta i olika system och med olika digitala verktyg
• B-körkort
