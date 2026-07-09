Vikarierande enhetschef, kommunal hälso- och sjukvård
Härnösands Kommun / Sjukvårdschefsjobb / Härnösand Visa alla sjukvårdschefsjobb i Härnösand
2026-07-09
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Vi söker nu två vikarierande enhetschefer till den kommunala hälso- och sjukvården med ansvar för legitimerade sjuksköterskor.
Hälso- och sjukvården är en del av verksamhetsområdet Stöd- och insatser i socialförvaltningen och består av sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Dessa arbetar på särskilt boende och inom hemsjukvården i Härnösands kommun.Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
Du kommer i din roll som enhetschef vara ansvarig för att driva din enhet utifrån uppsatta mål samt ansvara för kvalitativa och ekonomiska resultat i balans. Du är även ansvarig för att enheten är en attraktiv arbetsplats där du motiverar och engagerar dina medarbetare och får alla att arbeta mot gemensamma mål med brukaren i fokus. Sammanfattningsvis har du ett helhetsansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Som enhetschef ingår du även i hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp.Kvalifikationer
Som person vill vi att du är tydlig, strukturerad, självgående och initiativtagande. Du har god självinsikt och känner dig trygg med att fatta egna beslut. Du har också en god samarbetsförmåga och söker stöd och hjälp vid behov. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Högskole- eller universitetsutbildning som arbetsgivaren bedömer vara relevant för uppdraget.
Datorvana.
Körkort B.
Goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal som skrift.
Meriterande:
Erfarenhet från ledningsarbete inom hälso- och sjukvård.
Erfarenhet av arbete inom kommunal hälso- och sjukvård.
Erfarenhet inom ledarskap, ekonomi, arbetsrätt.Arbetstid och varaktighet
Heltid. Vikariat 6 månader, till och med 2027-03-31. Tillsättning 2026-10-01 eller enligt överenskommelse.Ersättning
Individuell lönesättning.
Övrig information
Du når fackliga representanter via kommunens växel, 0611-34 80 00.
Intervjuer sker löpande så skicka gärna in ansökan så snart som möjligt.
För att bli aktuell för anställning ska du vid intervjutillfället kunna:
Visa giltig ID-handling
Vid behov uppvisa kopia av betyg eller examensbevis
Styrka att du har rätt att arbeta i Sverige genom att uppvisa giltigt arbetstillstånd
Vid behov uppvisa giltigt körkort
Vid behov uppvisa giltig yrkeslegitimation
Registerkontroll
För vissa tjänster behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan bli aktuell. Du kan läsa mer om vilka verksamheter som omfattas på Polismyndighetens webbplats.
Säkerhetsprövning
Vid vissa tjänster genomförs en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagstiftningen. Om du blir aktuell för en sådan tjänst ska du:
Genomgå och godkännas vid säkerhetsprövning
För vissa befattningar kan svenskt medborgarskap vara ett krav.Så ansöker du
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Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härnösands Kommun
(org.nr 212000-2403)
871 31 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Härnösands kommun Jobbnummer
9997970