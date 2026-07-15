Vikarierande Drifttekniker dagtid till yttre gruppen
Sundsvall Energi Aktiebolag / Byggjobb / Sundsvall Visa alla byggjobb i Sundsvall
2026-07-15
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Din nya arbetsplats
Målet och drivkraften för oss på Sundsvall Energi är att våra verksamheter el, fjärrvärme, fjärrkyla, energitjänster och återvinning ska vara bra både för människorna och miljön samt bidra till Sundsvallsregionens fortsatta utveckling. Vi är det lokala alternativet på energimarknaden och står för mod, helhetssyn och öppenhet i våra relationer. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering. Sundsvall Energi ägs av Sundsvalls kommun och ingår i Stadsbacken AB. Vi är cirka 126 medarbetare och omsätter cirka 700 Mkr. Vi arbetar för en hållbar utveckling i Sundsvall och lägger stor vikt vid en jämställd och drogfri arbetsplats.
Så här bidrar du i rollen som Drifttekniker
Vi söker dig som tillsammans med motiverade och kompetenta medarbetare, vill jobba klimatsmart och bidra till att utveckla Sundsvallsregionen. Du kommer att arbeta med driften av bolagets yttre anläggningar.
Som vikarierande drifttekniker kommer du ansvara för:
drift av Sundsvall Energis yttre produktionsanläggningar för fjärrvärme
att övervaka och åtgärda driftstörningar på värme-hetvattenpannor med tillhörande installationer
att utföra visst förebyggande underhåll och felsökning
tillsyn av vatten och rökgasreningsanläggningar
att tillse så driftsvillkoren är uppfyllda miljö- och kvalitetsmässigt.
Befattningen Drifttekniker är direkt underställd Gruppchef Drift 1.
Din kompetens och erfarenhet
Du har eftergymnasial driftteknikerutbildning alternativt flerårig yrkeserfarenhet av arbete i drift- och energianläggningar.
Som person har du god samarbetsförmåga, är självgående och ansvarsfull, affärsmässig och kommunikativ, lösnings-fokuserad och noggrann. Du kan formulera dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska. B-körkort är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Om rekryteringsprocessen
Vi arbetar för en drogfri arbetsplats varför drogtest är obligatoriskt vid nyanställningar. Tjänsten är ett vikariat t.o.m 2027-09-30. Tillträde enligt överenskommelse.
För ytterligare information om tjänsten, kontakta Driftchef Birgitta Andersson tfn. 0734603101.
Bra att veta
Lön: Månadslön. Individuell och differentierad lönesättning tillämpas.
Villkor: Löneersättningar utöver månadslönen följer tillämpligt kollektivavtal.
Kollektivavtal: BÖK Energihttps://sobona.se/arbetsgivarguiden/dokument-och-arbetsgivarinfo/sobonas-kollektivavtal/branschoverenskommelser-bok-och-branschbestammelser-bb/branschoverenskommelse-bok-energi
Förmåner: Våra förmåner är friskvårdsbidrag på 3 500 kr/år vid anställning längre än 6 månader, arbetstidsförkortning enligt kollektivavtal, 63 timmar + 9 timmar (avsätts till pension), som är valbara i ledig tid, pengar eller avsättning till pension (utges i paritet med hur länge man arbetar under året och vid en anställningstid på mer än 3 månader), en friskvårdstimme per vecka samt företagshälsovård. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest genomförs vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.rtjmedelpad.se/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanstpersonal-i-beredskap-rib
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvall Energi Aktiebolag
(org.nr 556478-6647), http://sundsvall.varbi.com
Norrmalmsgatan 4 (visa karta
)
851 85 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sundsvall Energi, Sundsvall Energi Kontakt
Gruppchef
Beatrice Larsson beatrice.larsson@sundsvallenergi.se 0732705635 Jobbnummer
10003461