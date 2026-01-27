Vikarierande driftmästare till Sundsvall Energi
2026-01-27
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige
Din nya arbetsplats
Målet och drivkraften för oss på Sundsvall Energi är att våra verksamheter el, fjärrvärme, fjärrkyla, energitjänster, laddtjänster och återvinning ska vara bra både för människorna och miljön samt bidra till Sundsvallsregionens fortsatta utveckling.
Vi är det lokala alternativet på energimarknaden och står för mod, helhetssyn och öppenhet i våra relationer. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering. Sundsvall Energi ägs av Sundsvalls kommun och ingår i Stadsbacken AB. Vi är cirka 126 medarbetare och omsätter cirka 700 Mkr. Vi arbetar för en hållbar utveckling i Sundsvall och lägger stor vikt vid en jämställd och drogfri arbetsplats.
Vi söker dig som tillsammans med motiverade och kompetenta medarbetare vill arbeta klimatsmart och bidra till att utveckla Sundsvallsregionen. Du kommer som Drifttekniker/Driftmästare bland annat arbeta med driftoptimering av Sundsvall Energis anläggningar.
Så här bidrar du i rollen som driftmästare
Som Drifttekniker/Driftmästare kommer du utöver ovanstående ansvara för:
- drift och översyn av Sundsvall Energis anläggningar som består av en avfallspanna med tillhörande rökgas- och vattenrening, turbin, el- och oljepannor, felsökning, enklare felavhjälpning och förebyggande underhåll.
- övervakning och larmhantering på de lokala näten.
- tillse så att driftsvillkoren är uppfyllda miljö- och kvalitetsmässigt.
- att arbeta mot bolagets- och den egna avdelningen/enhetens mål.
Tjänsten som vikarierande drifttekniker/driftmästare innebär skiftarbete med dag- och nattpass och är placerad vid Korstaverket. Rollen är direkt underställd driftledare.
Din kompetens och erfarenhet
Vi ser helst att du har eftergymnasial utbildning inom området driftteknik alt. energiteknik, där du fått erfarenheter av tillämpliga lagar och föreskrifter inom yrkesrollen samt processtyrningssystem, drift och fjärrvärmeproduktion. Du har även några års yrkeserfarenhet inom området.
Som person är du engagerad, noggrann, ansvarstagande och strukturerad samt har en samarbetsförmåga som bidrar till goda relationer. Du kan formulera dig i tal och skrift både på svenska och engelska. B-körkort är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Om rekryteringsprocessen
Tjänsten är ett vikariat, heltid t.o.m 2027-01-15.
Vi arbetar för en drogfri arbetsplats varför drogtest är obligatoriskt vid nyanställningar.
Vid begäran skall betyg/ examensbevis/studieintyg som styrker att du har rätt kvalifikationer för tjänsten lämnas in.
Vill du få en inblick i våra tre verksamhetsplatsers dagliga arbeten samt vad Sundsvall Energi i huvudsak gör, ta del av vår kortfilm på Youtube, Energifabriken.
Bra att veta
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken:
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
