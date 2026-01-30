Vikarierande digital kommunikatör till Statens historiska museer
Statens Historiska Museer / Marknadsföringsjobb
2026-01-30
Tilltalas du av Statens historiska museers vision "Tillsammans gör vi historia betydelsefullt för fler?" Vill du bidra till att så många som möjligt får tillgång till kulturarv och historia? Då kan du vara vår nya kollega! Vi är ett proffsigt och kreativt kommunikationsteam bestående av ett 15-tal medarbetare.
Om vikariatet:
Som kommunikatör är du del av ett team där du ansvarar för ett urval av museers digitala annonsering, kommunikation i sociala medier och webbplatser.
I arbetet med sociala medier ingår det att planera, genomföra och följa upp kampanjer i digitala kanaler. Du har erfarenhet av att ta fram organiskt innehåll till sociala medier från ax till limpa. Du trivs i en coachande roll, där du även samordnar och stöttar personal på museerna i att publicera organiskt innehåll i sociala medier.
Arbetet med museernas webbplatser innebär att operativt anpassa och ta fram innehåll. Det ingår även att strategiskt utveckla webbplatserna tillsammans med myndighetens webbgrupp och coacha personal på museerna i att utföra enklare uppdateringar. Du har ett användarperspektiv på ditt arbete och är väl insatt i klarspråk och webbtillgänglighet. I arbetet med webbplatserna ingår även att delta i myndighetens webbstatistikgrupp, där ni tillsammans följer upp för att sedan kunna optimera innehållet. Avdelningen driver ett Intranätprojekt under 2026, där du blir involverad under perioden vikariatet varar.
Du har god samarbetsförmåga och tillsammans med dina kollegor i kommunikatörsteamet stöttar och täcker ni upp för varandra i olika kommunikationsinsatser.
Kvalifikationer:
•
Utbildning inom kommunikation eller likvärdig utbildning från universitet, högskola eller yrkeshögskola.
* Flerårig erfarenhet som digital kommunikatör eller marknadsförare.
* Erfarenhet av att planera och genomföra digitala marknadsföringskampanjer i sociala medier.
* Kunskaper i webbpubliceringsverktyg, i första hand Wordpress.
* Erfarenhet av att skriva klarspråk och välinsatt i webbtillgänglighet (WCAG).
* Erfarenhet av enklare bildhantering i Photoshop.
* Erfarenhet av att anpassa innehåll för olika kanaler och målgrupper.
* En stark stilistisk förmåga, på såväl svenska som engelska.
Meriterande:
• Varit beställare mot byrå av digital annonsering.
• Erfarenhet av SharePoint som intranät
• Erfarenhet av att filma och texta video till sociala medier.
• Kunskap om SEO och SEM.
• Vana av att arbeta med kommunikation i en större och komplex organisation.
Om dig:
• Vana att arbeta i komplexa sammanhang, högt tempo och gärna med flera olika varumärken samtidigt. Du är självgående och strukturerad, har god samarbetsförmåga och ett coachande förhållningssätt.
* Du trivs i en roll där du arbetar i flera kanaler och vet hur du ska prioritera för att nå ut på bästa sätt.
* Ett grafiskt och kreativt öga för kommunikation.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Tjänsten är ett vikariat från februari t o m december 2026, på heltid. Tillträde snarast. Sista ansökningsdag 10/2.
Ansök via vårt rekryteringssystem på hemsidan. Välkommen med din ansökan!
Månadslön Centralt kollektivavtal villkorsavtal-T i Staten
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
Detta är ett heltidsjobb.
Statens Historiska Museer
SACO-S
Jonas Lindwall jonas.lindwall@shm.se 08-402 30 21 Jobbnummer
9714148