Vikarierande diabetessköterska april-maj - Capio Sverige AB - Sjuksköterskejobb i Upplands-Bro

Prenumerera på nya jobb hos Capio Sverige AB

Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Upplands-Bro2021-04-13Capio Närsjukvård erbjuder primärvård inom allmänmedicin och specialistsjukvård på uppdrag av 13 landsting och regioner. Vi har mottagningar på drygt 100 platser från Ystad i söder till Umeå i norr. Utöver ett brett utbud av tjänster inom primärvård erbjuder vårdcentralerna närliggande tjänster som exempelvis barnhälsovård och mödravård, arbetsterapi och fysioterapi. Dessutom erbjuds specialistsjukvård inom bland annat urologi, kardiologi, allmänkirurgi och ortopedi vid ett flertal av Capio Närsjukvårds enheter.Capio Vårdcentral och BVC Bro ligger belägen i Bro Centrum nordväst om Stockholm. Mottagningen ligger på gångavstånd från pendelstationen och det finns gott om parkeringsmöjligheter vilket gör det lätt att ta sig hit även för dig som bor en bit bort. Bro Centrum ger, trots närheten till Stockholm, en småstadskänsla. På vår mottagning är vi ca 30 kunniga medarbetare som tillsammans tar hand om våra ca 8100 listade patienter. På mottagningen finns flera specialistmottagningar såsom diabetesmottagning, astma/kol mottagning, äldre mottagning och hypertonimottagning. Vi har även BVC samt första linjens psykiatri inom både barn och vuxenuppdraget samt eget ansvar för hemsjukvården. Våra värdeord - kvalitet, medkänsla och ansvar - står i centrum för allt arbete och vi har ett starkt fokus på förbättringsarbete för att kunna ge våra patienter bästa möjliga vård.2021-04-13Vi söker nu dig som är vidareutbildad specialistsjuksköterska inom diabetes för ett vikariat på vår mottagning.Tjänsten innebär sedvanliga arbetsuppgifter för diabetessjuksköterska med ca 8-10 inbokade diabetespatienter/dag.Vi erbjuder dig en positiv och utvecklande arbetsplats med tydligt patientfokus. Vår organisation bygger på den lokala enhetens självstyre med engagemang och delaktighet från medarbetare vilket leder till korta beslutsvägar. Samtidigt finns en större organisation i bakgrunden som ger stöd och möjlighet till utveckling och erfarenhetsutbyte.Du som söker är legitimerad sjuksköterska med dokumenterad vidareutbildning samt erfarenhet av arbete med diabetespatienter inom primärvården. Du ska vara trygg i både person och profession samt har ett patientfokuserat arbetssätt. Du ska kunna arbeta självständigt och ha erfarenhet av journalsystemet Take Care.Övrig informationUppdraget kan vara 50-100% enligt överenskommelse. Vi är öppna för att diskutera schemaupplägg så länge vi hittar rätt person som kan komma till oss regelbundet under perioden. Start enligt ök.Capio - Nordens största privata vårdgivareCapios vision är att förbättra hälsan för människor varje dag. Vi vill göra skillnad för våra patienter genom att se, lyssna och finnas här - idag och genom hela livet. Våra medarbetare är viktiga för oss och vi vill ge dem kraften att finnas där för våra patienter men också för att utveckla vården i stort. I vårt dagliga arbete jobbar vi utifrån våra värderingar: Quality, Empowerment, Innovation och Social responsibility. De hjälper oss att uppfylla vårt patientlöfte om att vara en pålitlig partner - närvarande och nytänkande. Tillsammans förbättrar vi folkhälsan - en individ i taget!Capio erbjuder ett brett och högkvalitativt vårdutbud genom våra sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge och Danmark. Våra patienter kan även få hjälp via våra digitala tjänster. Capio är sedan 2018 en del av Ramsay Santé - en ledande vårdgivare med 36 000 medarbetare i sex länder. För mer information, besök capio.se.Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.Varaktighet, arbetstid50-100 % enligt ÖK. Tillträde: enligt ök Visstidsanställning tillMånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-25Capio Sverige AB5689335