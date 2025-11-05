Vikarierande controller till Ekonomi- och IT-avdelningen Hylte kommun
2025-11-05
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna där våra medarbetares trygghet och utveckling alltid går hand i hand med organisationens vision!
Våra verksamheter karaktäriseras av korta beslutsvägar där du som medarbetare kan göra skillnad med ditt engagemang. Då vi arbetar med att leverera samhällsservice till våra invånare bidrar du inte bara till din egen utveckling utan även till samhällets utveckling i stort. Vi är stolta över vår kommuns verksamheter och dess cirka 1100 medarbetare.
Vill du vara med och skapa framtiden med oss?
Just nu söker vi efter en controller till ekonomi- och IT-avdelningen. Är du den vi söker?
Ekonomi- och IT-avdelningen är placerad i kommunledningsförvaltningen och består idag av 13 medarbetare. Avdelningen karaktäriseras av en härlig gemenskap. Din chef och dina kollegor finns alltid där så du kan få inspiration, bolla idéer tillsammans eller samtala med varandra när tankarna behöver skingras.
Ledarskapet fokuserar på att vi tillsammans verkar för kommunens och din utveckling genom eget ansvar, flexibelt förhållningssätt och öppenhet för nya idéer. Avdelningen har gott renommé i organisationen och samarbeten med övriga stödfunktioner och förvaltningar förekommer frekvent.
Avdelningen söker nu en vikarierande controller med inriktning mot samhällsbyggnadsförvaltningen. I rollen som controller arbetar du nära samhällsbyggnadsförvaltningen och bidrar med kvalificerat stöd inom ekonomisk planering, uppföljning och analys. Du är en viktig länk mellan förvaltningen och den centrala ekonomifunktionen, och medverkar till att skapa goda förutsättningar för en effektiv och hållbar verksamhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Stödja förvaltningens chefer i arbetet med budget, prognoser, nyckeltal och verksamhetsanalys.
Vara ett aktivt bollplank i ekonomiska frågor och bidra till att resurser används på ett optimalt sätt.
Arbeta nära förvaltningschefen och delta i strategiska diskussioner kopplade till ekonomi och verksamhetsutveckling.
Utföra varierande arbetsuppgifter inom redovisning, i samverkan med övriga kollegor inom ekonomiavdelningen.
Rollen passar dig som trivs med att arbeta både operativt och strategiskt, och som vill bidra till samhällsutveckling genom att stötta en viktig kommunal förvaltning.
Övrig information
Varför jobba hos oss? Du får:
Påverkan och närhet - Hos oss är vägen från idé till beslut kort. Vi arbetar nära varandra, oavsett roll eller funktion. Här får du chansen att göra skillnad!
Livskvalitet och friskfaktorer - I vår kommun arbetar vi aktivt med friskfaktorer, vilket gör oss unika. Vårt fokus ligger på det sunda, det friska och salutogena hos människor. Du som medarbetare är värdefull för oss!
Prestigelöshet och enkelhet - Här är det enkelt att jobba, leva och vara. Genom att prioritera samarbeten och skapa attraktiva livsmiljöer gör vi det enkelt och attraktivt att vara verksam här.
I vår kommun finns semesterväxlingsavtal, flextidsavtal och friskvårdsbidrag. Vi tillämpar distansarbete i den mån verksamheten tillåter. Vi har kostnadsfria parkeringsplatser och för dig som behöver ladda elbil går det mot en kostnad. Vi tillämpar rökfri arbetstid. Hylte kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning.Kvalifikationer
Vi söker dig med ekonomisk examen, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du är ansvarstagande och serviceinriktad samt visar genuin omtanke i din rådgivande roll i våra verksamheter.
Du är en positiv lagspelare som bidrar till att sprida motivation och inspiration till dem du möter.
Du är duktig på Officepaketet, särskilt Excel, och har stort intresse för digital utveckling.
Du uttrycker dig väl i tal och skrift och förklarar ekonomiska samband på ett pedagogiskt sätt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av redovisning, budget och bokslut i kommunal verksamhet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
