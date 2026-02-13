Vikarierande chefsuppdrag inom hemtjänst
Vill du ha ett vikarierande chefsuppdrag där du gör verklig skillnad - varje dag?
Äldreomsorgen i Hudiksvalls kommun står inför en viktig utvecklingsresa.
Nu söker vi dig som vill axla rollen som vikarierande enhetschef och vara med och vidareutveckla hemtjänsten under en betydelsefull period.
Hemtjänsten ger stöd och omsorg till människor i deras egna hem, med fokus på trygghet, delaktighet och god livskvalitet. Enheten Södra utgår från centrala Hudiksvall och består av cirka 25 medarbetare, undersköterskor och vårdbiträden som tillsammans ger stöd och omsorg till omkring 120 personer.
Som vikarierande enhetschef leder och samordnar du verksamheten i det dagliga arbetet. Du har personal-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar och arbetar nära enhetens medarbetare för att säkerställa kvalitet, kontinuitet och god omsorg. Vårt ökade fokus på kvalitetsarbete har lett till tydligt förbättrade resultat i den senaste brukarundersökningen - ett arbete som du får möjlighet att utveckla vidare.
Din arbetsplats idag utgår från Håsta särskilda boende i centrala Hudiksvall, samt möjlighet att sitta nära de andra enhetscheferna inom hemtjänst. Här blir du en del av en erfaren och stöttande ledningsgrupp. Vi erbjuder en strukturerad introduktion, tillgång till mentorskap samt goda stödresurser, så att du snabbt kan komma in i uppdraget och känna dig trygg i din roll som vikarierande enhetschef.Publiceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi. Rollen är både operativ och strategisk och passar dig som vill vara nära verksamheten samtidigt som du driver utveckling.
Du kommer att:
leda, coacha och stödja medarbetarna i det dagliga arbetet driva verksamhetens utveckling i linje med kommunens mål säkerställa god samverkan - internt och externt arbeta strategiskt med kompetensförsörjning och hållbar bemanning bidra aktivt i ledningsgruppens gemensamma arbeteProfil
Vi söker dig som har fokus på dem vi är till för och som trivs i en vardagsnära verksamhet där samverkan är viktig. Du är trygg, strukturerad och har en förmåga att skapa delaktighet samt agerar beslutsamt även när förutsättningarna förändras.
I rollen är det högst önskvärt en högskoleutbildning relevant för uppdraget, exempelvis socionomutbildning eller hälsa och rehabilitering i arbetslivet. Det är en fördel om du har erfarenhet av socialt arbete, tidigare chefs- eller ledaruppdrag och någon form av ledarskapsutbildning, exempelvis Framtida ledare. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift, har god systemvana och B-körkort.
Samtidigt lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet - hur du leder, kommunicerar och skapar förtroende.
Intervjuer sker löpande.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om förvaltningen
Vi finns här för människor. Vi erbjuder olika typer av stöd till barn, unga, familjer och vuxna som på något sätt har behov av våra insatser. Vi ger personer det stöd som behövs för att sedan av egen kraft komma vidare till arbete, studier eller på annat sätt få hjälp för att utvecklas. Vi tar hand om våra gamla när de behöver stöd i sin vardag. Vi är en av få kommuner i Sverige som har en samlad socialtjänst. Det innebär att myndighetsutövning samt behandlande och stödjande insatser finns i en och samma förvaltning. Det ser vi som en enorm styrka. Vi skapar värde för våra kommuninvånare och bidrar till ett gott och värdigt liv - för alla, oavsett förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid tidiga insatser och förebyggande arbete, professionellt och individuellt anpassat stöd. Vi är en lärande arbetsplats - Vi gör varandra bättre genom vårt kvalitetsarbete med fokus på dem vi är till för. Vi är social- och omsorgsförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs Ersättning
Månadslön Så ansöker du
