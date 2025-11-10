Vikarierande chef med ansvar klientavdelning, anstalten Norrtälje
2025-11-10
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Läs mer om anstalten Norrtäljes verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/norrtalje/#verksamhet
Anstalten Norrtälje är en anstalt i högsta säkerhetsklass. Drygt 250 medarbetare och 16 chefer förvaltar, leder och utvecklar verksamheten som tar emot ca 280 intagna. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl. De intagna är sysselsatta med utbildning, olika behandlingsprogram eller inom anstaltens träindustri och mekaniska verkstad. Till anstalten Norrtälje tar du dig enkelt med buss, är du bilburen parkerar du på vår personalparkering.Publiceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
Som chef och ledare inom Kriminalvården behöver du vara närvarande och tillgänglig. Du leder den dagliga verksamheten i nära samarbete med andra chefer och dina egna medarbetare. Du har ett tillitsbaserat ledarskap som skapar engagemang, delaktighet och får våra medarbetare att känna sig sedda och hörda. Du planerar verksamheten, hjälper till att lösa problem, svarar på frågor om stort och smått, allt från vad som är tillåtet för intagna att ha i sitt bostadsrum, vad de får och inte får göra till hur ett besvärligt samtal ska hanteras. Du skapar utrymme för att lyssna på medarbetare och hjälpa till att reflektera över besvärliga händelser de ställts inför.
Kriminalvård är ett lagarbete och oavsett vilken roll du har som chef så arbetar du med god arbetsplatskultur, god
arbetsmiljö och säkerställer att rutiner och arbetsmetoder är tydliga och välfungerande. Kriminalvårdens verksamhet är regelstyrd och en viktig del av ditt arbete är att vara uppdaterad och påläst på de lagar, regelverk och riktlinjer som påverkar verksamheten. Du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp tillsammans med kriminalvårdschefen och dina 14 chefskollegor.
Anställningen är ett vikariat på 12 månader, dock längst till 2026-12-31, tillträde enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som är bra på att samarbeta, är prestigelös och har förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Du är tydlig i din kommunikation och kan anpassa ditt budskap utifrån mottagarens förutsättningar. I din ledarroll har du förmåga att motivera andra och skapa de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du arbetar bra med komplexa frågor och trivs när du får ta initiativ och sätta igång aktiviteter. I krävande situationer är du flexibel i ditt agerande och förblir lugn och professionell. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har
* Akademisk utbildning eller annan utbildning i kombination med yrkeserfarenhet
* Chefserfarenhet (personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar)
* Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
Det är meriterande med
* Ledande befattningar inom socialt arbete eller annan statlig verksamhet
* Erfarenhet av beslutsfattande inom ramarna för myndighetsutövning
Intervjuer kommer att genomföras i Norrtälje den 11 december
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
