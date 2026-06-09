Vikarierande bygglovhandläggare
Ljusdals kommun, Sektor Livsmiljö, Bygg och Miljö, Byggenheten / Säkerhetsjobb / Ljusdal Visa alla säkerhetsjobb i Ljusdal
2026-06-09
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På bygg- och miljöenheten arbetar i dagsläget 19 personer inom miljö, livsmedel, hälsoskydd, bygg, bostadsanpassning, alkohol, tobak och receptfria läkemedel. Vi söker nu en vikarierande kollega till bygg-gruppen under sex månader.
Arbetet är fritt och flexibelt och du styr själv över hur du lägger upp ditt arbete. Vi prioriterar verksamhetsutveckling och utbildning för medarbetarna och arbetar nära varandra utifrån samlad kompetens och erfarenhet. Vi värdesätter också tid för eftertanke, samarbete och diskussion för att kvalitetssäkra våra arbetssätt och beslut. Dina arbetsuppgifter
Tjänsten omfattar handläggning av bygglov, förhandsbesked, strandskyddsärenden, anmälningspliktiga ärenden och tillsyn. Arbetet innebär ansvar för lovhandläggning, handläggning av strandskyddsdispenser samt tillsyn. Vidare arbetar du med rådgivning samt löpande kontakter med medborgare och företag.
Du ingår i vår bygglovsgrupp men jobbar självständigt med dina ärenden. Du fattar egna delegationsbeslut, skriver fram beslutsunderlag till Samhällsservicenämnden och föredrar dina ärenden där. Information, vägledning och rådgivning är en mycket viktig del av ditt arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har är utbildad inom plan- och bygglagen eller har en annan jämförlig utbildning, alternativt stor erfarenhet från yrket, eller annan kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
För att lyckas i uppdraget behöver du vara bra på att uttrycka dig på svenska såväl i tal som i skrift. Du förväntas kunna arbeta strukturerat och driva det planerade arbetet framåt. Myndighetsrollen kräver att du har förmågan att göra objektiva och sakliga bedömningar, ställa tydliga krav och fatta egna beslut. Det innebär att du är både förtroendeingivande och professionell samtidigt som du är lyhörd och serviceinriktad. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. Anställningsvillkor
Löpande intervjuer kan komma att ske. Provanställning kan komma att tillämpas.
I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet?
Beroende på tjänstens innehåll kan lämplighetsprövning, utdrag ur belastningsregistret och/eller misstankeregistret eller säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen krävas innan anställning. Syftet är att säkerställa att anställningen kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt utifrån verksamhetens krav. Anställning kan endast ske om prövningar har godkänts. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljusdals Kommun
(org.nr 212000-2320), https://www.ljusdal.se/
Norra Järnvägsgatan 21 (visa karta
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827 31 LJUSDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ljusdals kommun, Sektor Livsmiljö, Bygg och Miljö, Byggenheten Kontakt
Fackliga organisationer nås via växeln 0651-18000 Jobbnummer
9956152