Vikarierande Butikschef/säljare
Pepper Sverige AB / Chefsjobb / Tidaholm Visa alla chefsjobb i Tidaholm
2025-09-14
, Falköping
, Hjo
, Skövde
, Tibro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pepper Sverige AB i Tidaholm
Vi söker nu en driven och säljfokuserad vikarierande butikschef eller säljare på 80% till Family House i Tidaholm.
Butiken som ägs av det Norska varumärket Pepper säljer Dam & Herr kläder från flera olika varumärken såsom Pepper, Gill, Best Point, Soda, Berns Collection och Blend.
Vi söker dig som är en glad, positiv och ansvarstagande person för ett föräldravikariat på 80%. Med stort eget ansvar och engagemang driver du butiken mot utsatta mål. Du har det övergripande ansvaret för butikens dagliga drift. Du leder och strukturerar det dagliga arbetet så att försäljningsmål nås. Du arbetar själv aktivt i butiken med kundmöten, varuhantering, exponering och komplettering av varor.
Vi tror att du har ett stort intresse av kläder och mode och att möta kunder och hjälp dem att hitta rätt val av kläder.
Sök tjänsten omgående då intervjuer sker löpande och tjänsten kommer att tillsättas snarast. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
E-post: habo@peppersverige.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BC/Säljare Tidaholm". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pepper Sverige AB
(org.nr 556929-5610) Kontakt
Anette Roos Thurfors habo@peppersverige.se 0720506283 Jobbnummer
9507457