Vikarierande Billing Specialist till svenskt storbolag
2026-03-09
Vår kudn söker en engagerad Billing Specialist för att optimera och säkerställa smidiga faktureringsprocesser i en dynamisk miljö. Här får du möjlighet att bidra till processförbättringar och systemautomatisering för att modernisera arbetssätten.Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Som Billing Specialist säkerställer du korrekt och tidseffektiv hantering av leverantörs- och kundfakturor samt hanterar faktureringsflöden i vår kunds system. Du är även den operativa kontakten med externa partners för fakturadistribution.
Du erbjuds
Vår kund erbjuder en stimulerande roll där du får möjlighet att aktivt bidra till effektivare faktureringsprocesser och utveckla nya arbetssätt. Du blir en del av ett team som värdesätter samarbete och ständiga förbättringar.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att säkerställa att faktureringsprocesserna är korrekta och effektiva, från hantering av leverantörsfakturor till kundfakturering och externa kontakter. Du kommer att arbeta med att förbättra och automatisera processer inom fakturering.
Hantering av leverantörsfakturor i Visma, BIS och Rillion.
Koordinering av inkommande och utgående leveranser samt konsoliderad fakturering.
Verifiering av orderkompletthet innan kundfakturor släpps.
Manuell fakturering och hantering av kreditfakturor enligt godkända flöden.
Bokföring av intäkter och distribution av fakturafiler till Intrum och andra parter.
Operativ kontakt med externa partners gällande fakturafiler, distribution och mallar.
Deltagande i eller drivande av projekt för att förbättra faktureringsflöden och processer.
Vi söker dig som
Erfarenhet av Visma eller liknande ERP- och fakturahanteringssystem.
Erfarenhet från ekonominroller med uppgifter inom kund- och leverantörsreskontra
God förmåga att hantera flera uppgifter och prioritera effektivt.
Analytiskt och lösningsorienterat tankesätt.
Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
God kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga.
Det är meriterande om du har
Intresse för systemautomatisering och processförbättring.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Social
Ordningsam
Ansvarstagande
Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
