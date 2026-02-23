Vikarierande bibliotekarie till Universitetsbiblioteket
Universitetsbiblioteket utgör en mötesplats för hela universitetet och erbjuder en inspirerande studiemiljö på båda campusorterna.
Vårt utbud av medier och våra tjänster riktar sig till och används av studenter, anställda och allmänhet; möten med användarna sker både i de fysiska miljöerna och i digitala kanaler. Vetenskaplig informationsförsörjning samt tjänster för utbildning och forskning är områden som ingår i vårt uppdrag. Vi stödjer, undervisar och handleder studenter och forskare i att söka och använda information samt i den akademiska skrivprocessen. Dessutom stöttar vi forskare i att publicera och tillgängliggöra sin forskning samt att navigera i omställningen till öppen vetenskap. Vid universitetsbiblioteket erbjuds också ytterligare stöd till studenter i olika former såsom studenthälsa, riktat pedagogiskt stöd vid funktionshinder och studievägledning.
Nu söker vi en vikarierande bibliotekarie.
Arbetsuppgifter
Om du trivs med varierade arbetsuppgifter och uppskattar mötet med användare så kan du vara den vi söker.
Du kommer att ingå i verksamhetsgruppen Publicerings- och lärandestöd. Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och handledning av studenter samt i viss omfattning forskarstöd. Beroende på vad du har för tidigare erfarenhet kan arbetsuppgifter inom andra delar av bibliotekets verksamheter bli aktuella. Dessutom kommer du att delta i arbetet med att ge service till våra användare vid informationsdisk och via andra kommunikationskanaler. Publiceringsdatum2026-02-23Bakgrund
Vi söker dig som har akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande. Arbetet som bibliotekarie förutsätter goda skriftliga och muntliga språkkunskaper i svenska och engelska, samt god IT-kompetens. Du behöver ha några års yrkeserfarenhet från bibliotek.
Meriterande är:
• erfarenhet av arbete på universitets- eller högskolebibliotek
• erfarenhet av att planera och genomföra undervisning i informationssökning
• erfarenhet av att stödja och handleda forskare i frågor som rör till exempel informationssökning, referenshantering, forskningsdatahantering och publicering
Dina egenskaper
Som person är du serviceinriktad och sätter användarens behov i fokus. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt i mötet med individer och grupper, samt är nyfiken och villig att ta dig an nya saker. Du kommer att arbeta i olika team och förväntas därför ha en god samarbetsförmåga och ansvarskänsla.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställning och tillträde
Anställningen är ett vikariat på heltid från och med 2026-08-03 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 2027-04-30.
Anställningsort: Östersund
Information
Närmare upplysningar lämnas av bibliotekschef Anneli Friberg, anneli.friberg@miun.se
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2026-03-16.
Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.
Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.
