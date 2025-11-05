Vikarierande Bibliotekarie till Karolinska Instititutet
2025-11-05
Vill du vara delaktig i att stödja Karolinska Institutets forskare och studenter?
Vi söker en vikarierande bibliotekarie som främst ska jobba med att möta användarna och bidra i arbetet med våra samlingar.
Vi söker dig som får energi av att träffa användare ute i biblioteket och som också uppskattar att syssla med katalogisering och inköp. Vikariet avser 1 år med möjlighet till förlängning.
Välkommen att söka denna tjänst!
Din roll
Du kommer att ingå i enheten Tryckta samlingar och Fysisk support. Enheten driver arbetet med användarmötet i biblioteksrummet, de tryckta samlingarna, hanteringen av fjärrlån och kopiebeställningar samt ansvarar för bibliotekssystemets förvaltning, med mera.
Du kommer få löpande handledning av erfarna och stöttande kollegor, men vi ser gärna att du snabbt kommer in i din nya roll.
Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
- tjänstgöring i den fysiska supporten där du möter användarna och stödjer dem när de behöver hjälp, tex med lån och frågor kring bibliotekets service.
- hantera fjärrlån- och artikelbeställningar
- cirkulationsarbete, till exempel bokuppställning och hantering av reserverade böcker
- köpa in e-böcker och tryckta böcker
- katalogisera
- tillsammans med gruppen driva arbetet med samlingarna
Ytterligare arbetsuppgifter inom enheten och på biblioteket tillkommer.
Vem är du?
Kvalifikationer
- Du har examen i biblioteks- och informationsvetenskap
- Du har erfarenhet av arbete i fysisk support och cirkulationsarbete på bibliotek
- Du har erfarenhet av inköp av e-böcker och tryckta böcker
- Du har erfarenhet av katalogisering och gallring
- Du har erfarenhet av fjärrlånearbete, inklusive artikelbeställningar
- Du kan kommunicera obehindrat i tal och skrift både på svenska och engelska
I rollen ingår att arbeta i många olika digitala system, därför behöver du ha lätt att ta till dig och använda nya system och nya tekniska lösningar.
Det är meriterande om du har:
- arbetat på medicinskt bibliotek eller universitetsbibliotek
- arbetat med bibliotekssystemet Alma
- erfarenhet av Office 365
Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och förståelse för användarnas behov. Du har gott omdöme och tar eget ansvar för att arbetet blir utfört. Du har god samarbetsförmåga och du bidrar aktivt till gruppens arbete. Du är kvalitetsmedveten i ditt utförande och har inget problem att fråga kollegor om du är osäker på hur något arbetsmoment ska utföras. Du är lösningsfokuserad, har lätt för att ställa om då förutsättningar ändras och du kan prioritera dina arbetsuppgifter efter verksamhetens behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering. Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KIB:s värdegrund.
Vad erbjuder vi?
En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet en statlig myndighet. Det gör att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. Medarbetare på KI erbjuds också möjlighet till ett flexibelt arbetssätt. Det innebär att om den verksamhet du jobbar i tillåter, så kan du arbeta en del av din arbetstid på distans. Du får även träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar där utbildad personal finns på plats.
Placering: Solna och Flemingsberg
Varmt välkommen med din ansökan senast den 19 november 2025
Varmt välkommen med din ansökan senast den 19 november 2025
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. I denna rekrytering söker du med ditt CV utan personligt brev. I ansökningsformuläret kommer du istället att få svara på några frågor om varför du söker jobbet.
Månadslön Så ansöker du
