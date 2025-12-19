Vikarierande bibliotekarie med fokus barn och unga
2025-12-19
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Kultur är en viktig del av Stockholms nervsystem och berör miljontals människor varje år. På Kulturförvaltningen arbetar vi tillsammans för att stärka kulturlivet i Stockholm.
Hos oss råder ett öppet arbetsklimat där medarbetarna i allra högsta grad är delaktiga i utvecklingen. Var med och bidra till att Stockholm växer med kultur!
Välkommen till oss
Var med och gör biblioteken i Enskede, Årsta, Vantör och Älvsjö till relevantare än någonsin!
Du ingår Högdalens arbetslag på tolv personer men är också en del i hela enheten och Stockholms stadsbibliotek.
Du är kreativ, nyfiken och gillar att samarbeta samtidigt som du tar egna initiativ och kan arbeta självständigt. Du tycker om att lära nytt och har samtidigt ingenting emot att att hugga i med de arbetsuppgifter som dyker upp.
Vår enhet består av sju bibliotek: Enskede, Hagsätra, Högdalen, Årsta, Älvsjö, Örby och Östberga. Den biblioteksmedarbetare vi nu söker kommer att ha sin huvudsakliga placering på Högdalens bibliotek men bemanning och verksamhet på andra bibliotek i enheten kan förekomma.
Vi erbjuder
Biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Stockholms stadsbibliotek har en central roll genom att erbjuda alla stockholmare fri tillgång till kultur, bildning, information och samhällsservice. Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart Stockholm där alla kan växa. Tillsammans skapar vi en klimatsmart stad som utmärks av social, ekonomisk och demokratisk hållbarhet.
Stockholms stadsbibliotek inför ett nytt biblioteks- och logistiksystem under året. All personal kommer att få utbildning i det nya systemet. Det finns möjlighet till fortbildningar och som anställd har du tillgång till en lärportal med föreläsningar och kurser i olika ämnen. Vi erbjuder friskvårdsbidrag med rabatter på olika träningsanläggningar och även fri entré till kulturförvaltningens egna kulturinstitutioner.
Din roll
Vi söker dig som vill arbeta som vikare på Högdalens bibliotek. Du håller dig särskilt à jour inom litteratur och medier för barn- och unga och har kunskap om barn- och ungas livsvillkor. Du har ett inkluderande förhållningssätt och lätt att möta människor i olika situationer. Du gillar att samarbeta samtidigt som du tar egna initiativ och kan arbeta självständigt. Du tycker om att lära nytt och har ingenting emot att hugga i med de arbetsuppgifter som dyker upp.
Din uppgift är att vara med i utvecklingen av bibliotekets och enhetens barn- och ungdomsverksamhet, med särskilt fokus på och i dialog med barn och unga från 10 år och uppåt. Du arbetar utåtriktat och uppsökande mot barn och unga i och utanför biblioteket, med roliga och lässtimulerande aktiviteter som tex årets upplaga av Läsa äger. Du har kontakt med skolor, fritidsklubbar, fritidsgårdar och andra samarbetspartners både internt och externt.
I dina uppgifter ingår bemanning, arbete med bibliotekets medier, samt att skapa och genomföra läsfrämjande program och aktiviteter.
I arbetsuppgifterna ingår även att utföra administrativa uppgifter kopplade till bibliotekets verksamhet och att utgöra stöd och hjälp till bibliotekets användare för tjänster och teknik som är tillgänglig via biblioteket.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
• Utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig
• Kunskap om metoder inom läsfrämjande, informations- och litteraturförmedling
• Kunskap om och på ett pedagogiskt sätt kan förmedla och främja medie- och informationskunnighet
• Erfarenhet av att använda digitala verktyg i arbetslivet, såsom bibliotekssystem eller digitala kataloger
• Grundläggande it-kompetens, till exempel i Office-paketet och annan relevant programvara
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete på bibliotek
• Erfarenhet av att ha arbetat utåtriktat och uppsökande mot barn och ungdomar
För att lyckas i rollen är det av stor vikt att du har följande egenskaper och färdigheter:
• Ett starkt serviceperspektiv - du ser alltid till att våra besökare får bästa möjliga upplevelse
• Initiativ- och samarbetsförmåga - du tar egna initiativ och samarbetar effektivt med kollegor för att uppnå gemensamma mål
• Ett kommunikativt och pedagogiskt förhållningssätt - du har en förmåga att förklara och förmedla information på ett enkelt och tydligt sätt
• Förmåga att hantera stressiga situationer - du behåller lugnet och arbetar effektivt, även under press
• Ansvarstagande och driv - du tar ansvar för att planera och genomföra aktiviteter inom bibliotekets verksamhet
• Kreativitet och utvecklingsfokus - du bidrar med nya idéer och är engagerad i att utveckla bibliotekets tjänster och erbjudanden
Kvälls- och helgtjänstgöring ingår i tjänsten. Delar av arbetstiden är schemalagd. Arbetet kan periodvis vara fysiskt krävande vid lyft och flytt av media.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Kulturförvaltningen satsar på och prioriterar digital kompetens för att erbjuda bättre tillgänglighet och bedriver ett omfattande projekt för digital kompetensutveckling för alla medarbetare.
