Vikarierande Behandlingssekreterare
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Socialsekreterarjobb / Lidköping Visa alla socialsekreterarjobb i Lidköping
2026-07-02
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Behandlingssekreterare som vill bidra till förändring
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Margretelund tar emot icke skolpliktiga flickor och pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Vi har verksamhet i Lidköping och i närheten av Falköping.Publiceringsdatum2026-07-02Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa livsviktig skillnad för utsatta ungdomar? Då är jobbet som behandlingssekreterare hos Statens Institutionsstyrelse ett meningsfullt arbete.
Som behandlingssekreterare ansvarar du för att samordna och planera vården för och behandlingen kring våra placerade ungdomar. Detta gör du genom att:
Säkerställa att behandlings- eller verkställighetsplaneringen, utslussningsplan och slutanteckning upprättas, samt löpande följs upp och revideras.
Involvera och göra ungdomen delaktig i varje steg av behandlings- eller verkställighetsprocessen.
Förankra behandlings- eller verkställighetsplaneringen med såväl enhetschefen, gruppledaren, behandlingsteamet och medarbetare på avdelningen.
Ansvara för att utvärdera vården och behandlingsinsatserna tillsammans med ungdomen.
Planera och leda institutionernas behandlingskollegium, samt vägleda behandlingspersonal mot vård- och behandlingsmålen i det dagliga arbetet.
Samordna, planera och leda såväl interna som externa samordningsmöten, samt samverka med den enskildes privata och professionella nätverk.
Samordna och genomföra behovsbedömningar inom ramen för avdelningens behandlingsteam.
Du kommer att arbeta närmast enhetschef, gruppledare och avdelningspersonal vid avdelningen där du ansvarar men kommer att vara underställd kvalitetschef där övriga behandlingssekreterare, sjuksköterska, psykolog och ADAD-ansvarig ingår i din arbetsgrupp.
Som ny medarbetare kommer du genomgå SiS grundutbildning för att rustas inför din nya roll i SiS verksamhet.Kvalifikationer
Du som söker ska ha relevant högskoleutbildning såsom socionom eller annan beteendevetenskaplig utbildning som SiS anser vara likvärdig och som omfattar minst 180 hp.
Det är även meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete inom verksamheter med fokus på vård och behandling, såsom socialtjänst eller annan relevant verksamhet.
För uppgiften relevant kännedom om lagstiftning, etik och förhållningssätt.
God förmåga att uttrycka sig i svenska språket, såväl skriftligt som muntligt.
Egenskaper och förmågor
Våra värdeord Respekt, Omtanke och Tydlighet genomsyrar vårt uppdrag, vilket ställer krav på att ditt förhållningssätt och bemötande uppfyller våra grundläggande värderingar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förväntar oss att du är en god och trygg förebild för våra ungdomar, samt har god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Du är bra på att samarbeta, samt planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du förväntas även ta ansvar för ditt arbete, bidra till utveckling och medverka till ett gott samarbete.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap: https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/
Anställning:
Tjänsten är ett vikariat på heltid, till och med juli 2027. Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 6 januari.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
531 38 LIDKÖPING Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Kontakt
Facklig företrädare SACO-S
Henrik Isgren henrik.isgren@stat-inst.se +46104534023 Jobbnummer
9988911