Vikarierande behandlingspedagog
2025-09-23
Vill du erbjudas ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som du arbetar för att dagligen ge människor ett bra liv? Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag som har engagemang, glädje och ansvar som ledord? Då har du möjligheten att söka jobb hos oss på Humana. I rollen kommer du tillsammans med oss att arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2025-09-23Om företaget
Vi söker nu vikarierande behandlingspedagog för perioden 251101-260831 på vår HVB-verksamhet Alpha i Älvkarleby. Tjänsten är 100%. Målgruppen är vuxna män med missbruksproblematik och psykisk ohälsa. Uppdragsgivare är socialtjänsten eller vuxenpsykiatrin. Metoden utgår från KBT och arbetssättet är teambaserat. Samarbete med läkare, psykolog, sjuksköterska, socionom, terapeut och behandlingspedagoger är en del i det dagliga arbetet. Som vikarierande behandlingspedagog kommer du att ha uppdrag som kontaktperson där du tar ett större ansvar för vissa klienter. I uppdraget som kontaktperson ingår kontakt med uppdragsgivare, behandlande samtal och dokumentation. I tjänsten kommer du även hålla gruppbehandling med stöd av verksamhetens behandlingsansvarig som hjälper dig med material och upplägg.
På enheten förekommer arbete dag, kväll och helg samt sovande natt.
Om rollen
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Omvårdnad i form av direkt behandlingsarbete
Medverkan i utredningsarbete
Nätverkskontakter
Dokumentation- och utvecklingsarbete
Vi arbetar med evidensbaserade metoder och då främst tydliggörande pedagogik.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på XX%. Arbetet sker under dagtid, kväll, natt och helg. Lön sker enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad socialpedagog eller likvärdigt och som har tidigare erfarenhet av att arbeta med människor i svåra livssituationer och är trygg och balanserad med klientens välmående i fokus. Som person är du lösningsfokuserad, organiserad och ansvarsfull. Du har ett positivt synsätt, är stresstålig och har goda förutsättningar att arbeta i en ibland tuff psykosocial arbetsmiljö. För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har lätt för att skapa relationer, har god samarbetsförmåga samt mycket god förmåga att arbeta gränssättande vid klientarbete.
Arbetet innebär ett nära och förtroendefullt samarbete med dina kollegor och du har därför god kommunikations- och samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Inför anställning lämnas utdrag ur belastningsregistret.
För att söka tjänsten är det önskvärt att du är/har:
Socialpedagog, behandlingspedagog eller socionom
Erfarenhet av behandlingsarbete
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
God systemvana då dokumentation förekommer i hög omfattning
B-körkort manuell bil
Vi erbjuder
Engagerade kollegor som har en god sammanhållning och drivs av viljan att förbättra kvaliteten i vår verksamhet. Humana har kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag samt en intern lärportal med ett brett utbud av utbildningar.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Emelie Nordberg, emelie.nordberg@humana.se
, tel 070-310 79 30 Ersättning
