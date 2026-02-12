Vikarierande behandlingsassistenter till Nytida Provita
2026-02-12
Nu söker vi på Nytida Provita i Malmö vikarierande behandlingsassistenter. Vi erbjuder ett utvecklande jobb där du är med och gör skillnad! Tjänsten är ett timvikariat, arbetstiden är främst förlagd kväll, natt och helg.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Om verksamheten
Nytida Provita bedriver sedan 1987 en unik och etablerad beroendebehandling för vuxna kvinnor och män med beroendeproblematik kopplat till alkohol, droger, läkemedel och spel.
Våra ljusa och trivsamma lokaler ligger i Malmös utkanter, med närhet till havet och en stor trädgård. Behandlingen sker i egen regi och vilar på 12-stegsmodellen, med inslag av KBT och MI, samt den erfarenhet vi byggt upp genom många års arbete.
Vi tar emot klienter via:
arbetsgivare
socialtjänst
kriminalvården
samt egenanmälan
Utöver behandling arbetar vi även med utbildning och konsultation till arbetsgivare i beroendefrågor. På enheten arbetar cirka 18 medarbetare samt konsulter.
Ditt uppdrag
Som timvikarierande behandlingsassistent arbetar du vid behov för att täcka upp vid exempelvis sjukdom, ledighet eller arbetstoppar. Du är direkt underställd behandlingsansvarig och ingår i ett arbetslag, men är samtidigt trygg i att arbeta självständigt.
Arbetsuppgifterna kan bland annat innebära att:
delta i det dagliga rehabiliteringsarbetet
ge stöd och tillsyn till klienter
arbeta vaken natt med tillsyn av lokaler och patienter
hjälpa till med enklare praktiska sysslor (t.ex. byta glödlampa)
medverka vid enklare matlagning samt städ och tvätt
dokumentation och rapporteringsskyldighet
Arbetstider kan variera och innefattar främst kväll, natt och helg. I viss mån kan det vara aktuellt med dagtid. En del ensamarbete förekommer.
Vi söker dig som:
älskar ett varierat arbete och att möta människor i olika situationer
har minst 2 års eftergymnasial utbildning i socialt arbete såsom behandlingspedagog, socialpedagog, undersköterska eller liknande.
B-körkort är ett krav
har god datavana
goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift
är flexibel, ansvarstagande och lösningsorienterad
kan ta emot medicindelegering
gärna har tidigare erfarenhet av liknande arbete och erfarenhet/utbildning inom 12-stegsbehandling
Om dig
Du ser möjligheter, har en positiv grundsyn och ett starkt engagemang för människor. Arbetet kräver att du är ansvarskännande och har en personlig mognad. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till dina kollegor och ser som självklart att bidra till ett positivt arbetsklimat.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt timvikariat i en stabil och erfaren verksamhet
Ett engagerat arbetslag med god gemenskap
Närvarande ledarskap
Möjlighet till kompetensutveckling via Nytidas utbildningsenhet LÄRA
Kollektivavtal, tjänstepension samt förmåner enligt gällande avtal
Välkommen till en unik, spännande arbetsplats med högt i tak där du får vara en del av verkliga förändringsprocesser!
I rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och vill att du lever våra värderingar:
Respekt - Alla har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande. Ansvar - Vi har medarbetare som vågar och vill och chefer som lyssnar och leder. Enkelhet - Det är enkelt att påverka och att vara medarbetare eller att bo och vistas hos oss. Kunskap - Vi reflekterar, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka i verksamheten. Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Övrigt Anställningsform: timvikariat vid behov Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: Enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister behövs uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma.
För mer information kontakta: Verksamhetschef, Martina Nilsson Mail: martina.nilsson@nytida.se
Facklig kontakt: Vision, Magnus Sällström, vision@ambea.se
Kommunal, www.kommunal.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se
