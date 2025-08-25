Vikarierande Barnskötare till Adolfsbergsskolan
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Arbetsplatsbeskrivning
Adolfsbergsskolan startade i augusti 2018 i Mariehäll/Bromma.
Läsåret 25/26 har vi drygt 400 elever fördelat på förskoleklass upp till årskurs 6.
På Adolfsbergsskolan arbetar engagerad och driven personal. Vi tycker om att kunna påverka den pedagogiska inriktningen och få vara med att skapa framtidens skola. Vi som arbetar här är flexibla och kreativa för att kunna möta de utmaningar som en nystartad skola för med sig.Publiceringsdatum2025-08-25Dina arbetsuppgifter
Du kommer i rollen som barnskötare arbeta i grundskolan och i fritidshemmet med att ge eleverna lärande och omsorg de behöver för utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Du är med och skapar dagligen en utvecklande, meningsfull och positiv miljö för eleverna där de når sin fulla potential.
Tillsammans med ansvarig lärare och övrig personal på skolan är du delaktig i planeringen, genomförandet och utvärderingen av verksamheten med utgångspunkt från nationella mål och riktlinjer (läroplan). Omsorg och tillsyn av eleverna är andra viktiga delar i uppdraget.
Arbetsuppgifterna är varierande och omväxlande under arbetsdagen. Det kan exempelvis vara att finnas till hands som ett stöd för eleverna i klassrummet, delta/leda inom- och utomhusaktiviteter under skoldagen, på raster och i fritidsverksamheten.
Du arbetar på instruktion från ansvarig lärare och samverkar med läraren om hur arbetet ska utföras. I din roll ingår även att ha tät kontakt och nära samarbete med övrig personal inom skolan, elever och elevernas vårdnadshavare.Kvalifikationer
Du ska minst ha en gymnasieutbildning inom barn och fritidsprogrammet eller annan utbildning som bedöms likvärdig för arbetsgivaren. Det är meriterande om du har utbildning och erfarenhet av barn med behov av särskilt stöd. Du ska god vana av att arbeta med Office 365 samt teams. Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Som person är du engagerad, flexibel, ansvarstagande och noggrann. Ditt fokus på eleverna är tydligt och du har en positiv attityd till ditt arbete, kollegor och skolan. Du samverkar med elever, kollegor och vårdnadshavare på ett lyhört och smidigt sätt. Du är lugn, stabil och har förmågan att fokusera på rätt saker. Du handlar i enighet med fattade beslut, läroplanen, mål, policys och riktlinjerÖvrig information
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Adolfsbergsskolan Kontakt
Erika Skinnar erika.skinnar@edu.stockholm.se 08-50832449 Jobbnummer
