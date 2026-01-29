Vikarierande Avtalscontroller
2026-01-29
Varmt välkommen till Forshaga kommun!
Vi är cirka 1000 medarbetare vars gemensamma uppdrag är att skapa en bra plats att bo, leva och verka. I vår vision "Forshaga kommun 2040 - varmt välkommen" står principerna bakom mänskliga rättigheter i centrum. Här ska alla känna sig välkomna, trygga och inkluderade. Tillsammans gör vi skillnad för våra invånare - varje dag!
Forshaga kommun är en del av Karlstadsregionen i södra Värmland, vackert beläget längs Klarälven. Här bor runt 11 500 invånare med närhet till natur, fritidsaktiviteter, service och kultur. Hos oss har du möjlighet att leva ett tryggt liv rikt på upplevelser i ditt eget tempo. Tillsammans skapar vi en plats med hjärtat på rätta stället att komma hem till!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och känner stolthet, engagemang och delaktighet. Vi vill erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor så att du vill stanna kvar och utvecklas tillsammans med oss. Som anställd hos oss har du tillgång till en rad olika förmåner för bland annat hälsa, friskvård och ledigheter.
Kommunledningsstaben är kommunens centrala stöd till organisationen. Här samlas ekonomikontor, personalkontor, kommunledningskontor samt kultur- och fritidsenhet.
Forshaga, Kil, Hammarö och Grums kommuner har bildat en gemensam inköpscentral med Forshaga kommun som värdkommun.
Hit söker vi nu en vikarierande Avtalscontroller. Inköpscentralen består av en gemensam upphandlingsenhet som ger stöd till kommunerna och deras bolag. Upphandling och avtalsuppföljning är strategiskt viktiga frågor i kommunernas arbete och genom samverkan skapar vi bättre förutsättningar för effektivitet, kvalitet och utveckling.
Du blir anställd i och placerad vid Forshaga kommun men arbetar mot samtliga fyra kommuner. Arbetsmöten hålls vid behov i respektive kommun.Dina arbetsuppgifter
Som avtalscontroller har du en central roll i arbetet med avtalsuppföljning, avtalsförvaltning och inköpsanalys. Ett viktigt fokusområde är att bidra till kommunernas arbete med att förebygga och upptäcka välfärdsbrottslighet.
Du säkerställer att leverantörer levererar och fakturerar enligt avtal samt följer upp hur verksamheter och bolag använder ingångna avtal. Under året kommer kommunerna att införa ett spendanalysverktyg där du får en nyckelroll i implementering och systemförvaltning.
Arbetet sker i nära samarbete med kollegor på upphandlingsenheten och med kommunernas verksamheter.
I rollen ingår bland annat att:
följa upp avtal, leverantörer och intern avtalsefterlevnad förvalta avtal, inklusive implementering, förvaltningsplaner, förlängningar, prisjusteringar och sortimentsförändringar analysera inköpsdata och ta fram analyser samt beslutsunderlag genomföra dialog- och uppföljningsmöten internt och med leverantörer ansvara för implementering och förvaltning av spendanalysverktyget genomföra internutbildningar för kommunernas beställare
Kommunerna använder e-Avrop som system för upphandling och avtalsdatabas.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter samt ekonomutbildning eller annan relevant akademisk eller eftergymnasial utbildning, exempelvis inom ekonomi eller inköp. Alternativt har du motsvarande kunskaper och erfarenheter som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga.
Du har god förståelse för ekonomi, analys och uppföljning samt intresse av att fortsätta driva upphandlingsenhetens digitalisering och processer. Du arbetar datadrivet, kan hantera och analysera stora datamängder, identifiera avvikelser och bidra till att upptäcka risker och oseriösa upplägg. Du har god datavana och gillar att arbeta i Excel.
B-körkort krävs då resor förekommer mellan kommunerna.Dina personliga egenskaper
Du är analytisk, noggrann och nyfiken samt trivs med att fördjupa dig i frågor och ställa följdfrågor. Du är strukturerad, självgående och har god förmåga att samarbeta med andra. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift och har en pedagogisk och förtroendeingivande framtoning.
Erfarenhet av offentlig upphandling enligt LOU är meriterande.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Upphandlingsenheten består av nio medarbetare - upphandlare och avtalscontrollers - och erbjuder en stimulerande arbetsplats med kompetenta och engagerade kollegor.
Som vikarie erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, friskvårdstimme, flexibel arbetstid, möjlighet till distansarbete samt kontinuerlig kompetensutveckling.Anställningsvillkor
Tjänsten är ett vikariat på 100 % till och med 2026-12-31, med möjlighet till tillsvidareanställning om erforderliga beslut fattas. Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan! Vi vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg på vår hemsida. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter finner du https://www.forshaga.se/GDPR
