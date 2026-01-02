Vikarierande assistent sökes, gärna boende i närområdet!
Vi söker nu vikarier till en uppdragsgivare i Tullinge.
Du som söker bör vara ansvarsfull, noggrann och självständig. Som personlig assistent ska du vara uppdragsgivaren behjälplig med allt förekommande i det vardaglig livet och ha förståelse för att din arbetsplats är i uppdragsgivarens hem. Du får gärna ha intresse av musik, film och sport. Har du körkort är det ett plus men inget krav.
Arbetstiderna är varierande då uppdragsgivaren är yrkesverksam. Kommunikation är mycket viktigt för uppdragsgivaren och du bör därav ha goda kunskaper i svenska. Uppdragsgivaren ser helst manliga sökande i 20-50 årsåldern.
Du kan med fördel vara studerande eller ha ett annat arbete och hoppa in här som vikarie. Bor du i Tullinge är det positivt då det även förekommer tidiga morgonpass.
Rullarnas är lokalt förankrade med kontor i Torsby sedan 2004 och i Karlstad sedan 2014 men verkar över hela Sverige. Ca 65 assistansberättigade har valt Rullarnas som utförare och verksamheten har totalt ca 350 anställda. Rullarnas har sedan 2011 tillstånd av IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, att utföra personlig assistans. Rullarnas mål är att ge både uppdragsgivaren och personal bästa möjliga förutsättningar för att känna sig trygga i sina roller. Rullarnas vision är att erbjuda fler uppdragsgivare personlig assistans av hög kvalitet där de personliga assistenternas kompetens och utveckling är högt prioriterad. Rullarnas ska anordna personlig assistans enligt LSS intentioner och vara måna om att utföra en assistans med högsta kvalitet och alltid respektera uppdragsgivarens önskemål och assistenternas anställningsförhållanden.Publiceringsdatum2026-01-02KvalifikationerKörkortskrav
• B (Personbil) Ersättning
Fast + rörlig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rullarnas Personliga Assistans AB
(org.nr 556920-1022), http://www.rullarnas.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rullarnas personliga assistans AB Kontakt
Tina Lindahl tina@rullarnas.se 054-2033317 Jobbnummer
9667961