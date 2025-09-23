Vikarierande Arkivadministratörer till Arkiv och informationsstruktur
Västra Götalandsregionen
2025-09-23
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet. Publiceringsdatum2025-09-23Beskrivning
Arkiv och informationsstruktur är en stödfunktion på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som ansvarar för livscykelhanteringen av myndighetens allmänna handlingar.
Enhetens tjänster innefattar bland annat kravställning, arkivering, digitalisering, informationssökning, sekretessprövning, utlämnande av allmänna handlingar och rådgivning.
I Journalgruppen erbjuder vi möjlighet att arbeta med viktiga samhällsfrågor i en utvecklande och stimulerande miljö där du både kommer att arbeta självständigt och tillsammans med härliga kollegor.
För att möta ett ökat behov i verksamheten söker vi nu engagerade och strukturerade administratörer för tidsbegränsade vikariat. Hos oss får du en viktig roll i att bidra till en trygg och effektiv hantering av journalhandlingar inom hälso- och sjukvårdsområdet. Du blir en del av ett kompetent team som arbetar för att säkerställa att patienter, vårdgivare och myndigheter får tillgång till korrekt information i rätt tid.Dina arbetsuppgifter
Som arkivadministratör lämnar du ut patientjournaler enligt de lagar och föreskrifter som styr utlämnande av sekretessbelagda handlingar. Du förbereder, preparerar och skannar de journalhandlingar som ska bevaras i den digitala patientjournalen och ser till att handlingarna håller god kvalitet. Du är ansiktet utåt för verksamheten och i arbetet ingår telefonkontakt med privatpersoner, myndigheter, vårdgivare och andra privata aktörer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och har en god administrativ förmåga. Du trivs med att arbeta självständigt men har också lätt för att samarbeta med andra.
Vi söker dig som har en god kommunikativ förmåga och en stark känsla för service då tjänsten innebär kontakt med vårdgivare, patienter myndigheter och andra aktörer. Du kan hantera känsliga ärenden på ett professionellt och empatiskt sätt där du visar förståelse för individers olika behov och situationer.
Vidare är du lösningsorienterad och analytisk, vilket gör att du kan sätta dig in i komplexa frågeställningar och hitta rätt väg framåt. Du trivs med att hantera flera ärenden samtidigt och har förmågan att prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Då vi är en arkivverksamhet som hanterar både digitala och fysiska handlingar är det viktigt att du har intresse för dokumenthantering, informationssäkerhet och relevanta regelverk. Du är noggrann i ditt arbete och ha ett intresse för att säkerställa att information hanteras korrekt och tillgängliggörs enligt gällande lagstiftning.
Du har gymnasiekompetens, gärna med inriktning mot administration eller samhällsvetenskap.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet vid tillsättning.Kvalifikationer
Avslutad gymnasieutbildning med godkända betyg.
Mycket god förmåga att uttrycka sig i svenska i tal och skrift.
Ett korrekt och tydligt språkbruk.
Goda kunskaper i Office-paketet.
Goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande
Erfarenhet av administrativt arbete, handläggning eller utredning av allmän handling, gärna inom hälso- och sjukvård, myndighet, region eller annan offentlig verksamhet.
God kunskap om lagar och regelverk inom hälso- och sjukvårdsområdet, förvaltningslagen, offentlighetsprincipen.
Erfarenhet av arbete i vårdadministrativa system, till exempel Melior, Obstetrix, Elvis, Barium.Övrig information
Intervjuer kommer att hållas under vecka 42 och 43.
Anställningen avser vikariat på 1 år.
Varmt välkommen med din ansökan!
