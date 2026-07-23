Vikarierande arbetsterapeut till Tallgården
Föreningen Blomsterfonden / Sjukgymnastjobb / Danderyd Visa alla sjukgymnastjobb i Danderyd
2026-07-23
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Blomsterfonden – för ett tryggare och rikare liv för äldre
Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar för att äldre ska få ett tryggt hem, professionell vård och omsorg med en meningsfull vardag.
Vi driver fem seniorboenden med levande social gemenskap, egen hemtjänst och fyra äldreboenden där trygg omsorg står i fokus.
Vårt mål är att ge äldre människor ett rikare liv – fyllt av gemenskap, omtanke och livsglädje. Vårt arbete genomsyras av våra etiska värden: medmänsklighet, delaktighet, tydlighet och ärlighet.
Föreningen grundades 1921 av Alma Hedin. Under hennes ledarskap växte en särskild anda fram – Blomsterfondenandan – som än idag präglar vår verksamhet. Vi för vidare Almas gärning genom att värna om det som är kärnan i varje människoliv: att se individens kapacitet, vilja och känsloliv.
Blomsterfonden arbetar också aktivt för att stödja anhöriga. Vi arrangerar och deltar i olika forum för att sprida kunskap om äldres behov och livssituation.
Vill du vara med och göra skillnad? Bli en Blomsterfondare!
1 plats(er).
Vi söker vikarierande arbetsterapeut till Tallgården!
Är du legitimerad arbetsterapeut och är nyfiken på arbete på äldreboende? Då har du nu möjlighet att testa på det arbetet som vikarierande arbetsterapeut på Tallgårdens vård-och omsorgsboende.
Som arbetsterapeut stöttar du våra boende att bibehålla sin självständighet i vardagen. Du ansvarar för en god och säker vård och behandling genom ADL-bedömningar och förskrivning av hjälpmedel. Du verkar för en god relation med den boende, anhöriga och andra professioner. En viktig roll för dig är att handleda omsorgspersonal. Arbetet innebär både akuta och planerade HSL insatser. I arbetet ingår också att hålla vissa aktiviteter så som tex. individuell träning i gymmet, handträning och promenadgrupp.
Du rapporterar till verksamhetschefen och ingår i HSL teamet tillsammans med fysioterapeut och sjuksköterskor. I rehabteamet arbetar du nära och tillsammans med fysioterapeut.
Tallgårdens äldreboende ligger i Enebyberg i Danderyds kommun med närhet till kollektivtrafik med bussar till/från Mörby Centrym, Täby centrum och Vallentuna.
Kvalifikationer: Leg. Arbetsterapeut.
Övriga kvalifikationer: Du behärskar svenska i både tal och skrift. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper som förmåga att samarbeta och har ett fint bemötande. Som person är du positiv och ser möjligheter före hinder. Du bidrar till en god arbetsmiljö och har förmåga att arbeta såväl självständigt såväl som i team.
Övrigt: Lön enligt överenskommelse. Blomsterfonden tillämpar individuell lönesättning. Arbetsplatsen omfattas av kollektivavtal. Arbetet är dagtid, måndag - fredag.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-10-01 eller enligt överenskommelse, upphör: 2027-10-01 . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336922". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Föreningen Blomsterfonden
, https://www.blomsterfonden.se/vard-omsorg/aldreboende/aldreboenden/tallgardens-aldreboende/
182 46 ENEBYBERG Arbetsplats
Blomsterfonden, Tallgården Kontakt
Verksamhetschef
Ann Sofie Edin annsofie.edin@blomsterfonden.se +46855594650 Jobbnummer
10009946