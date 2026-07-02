Vikarierande arbetslivskonsulent
Västerviks kommun / Behandlingsassistentjobb / Västervik Visa alla behandlingsassistentjobb i Västervik
2026-07-02
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Enheten för Näringsliv och kompetens
Vi söker nu en arbetslivskonsulent för ett vikariat.Publiceringsdatum2026-07-02Arbetsuppgifter
Som arbetslivskonsulent arbetar du med att verkställa LSS och SoL beslut. Du kartlägger den enskildes livssituation och behov tillsammans med den enskilde och dennes kontaktnät för att säkerställa insatsen. Ni planerar tillsammans för att få till stånd gemensamma beslut.
Du anskaffar praktik och fasta platser på den öppna marknaden eller inom annan verksamhet samt introducera den enskilde. Du ger kontinuerligt stöd och säkerställer kontakter på arbetsplatsen, anpassar arbetsplatsen, stärker och utveckla den enskilde. Du ansvarar för att informera arbetsgivare om Lagen om stöd och service, samt tillsammans med den enskilde informerar om dennes funktionsnedsättning.
Din kompetens
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom den sociala sektorn eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du behöver även ha flerårig erfarenhet av att arbeta med målgruppen. För den här tjänsten behöver du också ha B-körkorts behörighet samt vana att köra med manuellt växlad bil.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av liknande verksamhet, ett stort nätverk inom det lokala näringslivet samt har kännedom/kunskap kring olika funktionshinder.
Du har ett stort engagemang för både unga och vuxna som behöver stöd för att gå vidare mot arbetsmarknaden eller utbildning. Du har lätt för att skapa nya kontakter och har en hög grad av lyhördhet, empati och samarbetsförmåga. Du är självklart ordningsam, självgående och en god förebild.
Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga mognad och förmågan att fungera i arbetsgruppen.Övrig information
Behöver du hjälp att hitta bostad försöker vi hjälpa dig med det. Inflyttarservice i Västerviks kommun hjälper till med tips, information och kontakter för arbete, bostad, skolor med mera. Inflyttarservice anordnar också återkommande träffar för nyinflyttade för att ge möjlighet att lära känna nya människor och en snabbare väg in i livet i Västervik.
Läs mer om vad Västerviks kommun kan erbjuda dig som anställd hos oss www.vastervik.se/jobba-hos-oss.
Vi håller löpande intervjuer under ansökningstiden så skicka in din ansökan idag!
Information
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KSF 50-26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerviks Kommun
(org.nr 212000-0779)
Fabriksgatan 21 (visa karta
)
593 80 VÄSTERVIK Arbetsplats
Västerviks kommun Kontakt
Anja Coe, Vision anja.coe@vastervik.se 010-355 52 18 Jobbnummer
9990162