Vikarierande arbetsledare till vår butik i Vårby
Fören Erikshjälpen Second Handbutiker / Chefsjobb / Huddinge
2025-08-18
Erikshjälpen är en barnrättsorganisation med en ideell second hand-verksamhet.
Vi arbetar i ett 100-tal projekt i 17 länder och vi driver ett 50-tal butiker inom Erikshjälpen Second Hand i Sverige, Norge och online.
Vi arbetar efter visionen "En förändrad värld där barns drömmar får liv".
Vårt uppdrag är att bekämpa fattigdom och utsatthet genom att förverkliga barns rättigheter världen över.
Erikshjälpen söker nu en vikarierande Arbetsledare till vår butik i Vårby. Vill du bidra till att förverkliga barns rättigheter genom att arbeta operativt och leda det dagliga arbetet är det här rollen för dig. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-18Beskrivning
Som arbetsledare är du operativ och leder det dagliga arbetet i butiken så att fastlagda överskottsmål, sociala mål och miljömål uppnås.Dina arbetsuppgifter
Exempel på arbetsuppgifter:
• Att som en del i ledningsgruppen tillsammans med butikens medarbetare delta i och leda det dagliga arbetet ute på golvet.
• Du fungerar som arbetsledare för anställda, frivilligarbetare och personer som utför arbetsprövning, aktiviteter eller annan sysselsättning via myndigheter
• Du har tillsammans med ledningsgruppen ansvar för försäljning och exponering av varor.
• Gemensamt ansvara för butiken under öppettid, kommer även ha butiksansvar vissa kvällar samt helger
• Du rapporterar till verksamhetschefenKvalifikationer
Du har:
• relevant arbetslivserfarenhet inom arbetsledning
• erfarenhet av butiksarbete, gärna inom detaljhandel
• intresse för bistånds- och secondhandarbete
• delar Vår värdegrund (https://erikshjalpen.se/var-vardegrund/)
som bygger på tre grundprinciper; FN:s barnkonvention, Eriks anda och en kristen människosyn.
Meriterande om du har:
• Erfarenhet av och/eller kunskap och intresse för marknadsföring genom sociala medier.
• Erfarenhet av arbete med människor med särskilda behov.
• Vana av digitala system, samt Officepaketet.
Du är:
• trygg i din ledarroll och en relationsbyggare som är van vid att möta människor i olika livssituationer och sammanhang.
• självgående, ansvarstagande och tycker om att arbeta målinriktat och strukturerat.
• öppen, trevlig och har ett representativt sätt med hög servicekänsla.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos Erikshjälpen får du arbeta i en verksamhet där du tillsammans med ett engagerat team och kollegor över hela världen arbetar för att främja barns rättigheter i Sverige och i världen.
Vi är måna om att våra medarbetare har en god balans mellan arbete och fritid och erbjuder våra anställda friskvårdsbidrag om 2000 kronor om året.
Som anställd omfattas du av kollektivavtalet Secondhandverksamhet inom idéburen organisation, mellan FREMIA och Handelsanställdas förbund.
Som anställd hos oss har du möjlighet att vara med och göra skillnad - för en framtid där barns drömmar får liv. Vi välkomnar sökande med olika erfarenheter och bakgrund och värderar mångfald i alla former. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C4535". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fören Erikshjälpen Second Handbutiker Arbetsplats
Erikshjälpen Second Hand Kontakt
Mary Jongarden mary.jongarden@erikshjalpen.se Jobbnummer
9461815