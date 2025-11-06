Vikarierande ambulerande kock till kostenheten
Ludvika kommun / Kockjobb / Ludvika Visa alla kockjobb i Ludvika
2025-11-06
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ludvika kommun i Ludvika
, Borlänge
, Leksand
eller i hela Sverige
Vård- och omsorgsförvaltningen söker dig som vill göra skillnad! Vi ansvarar för kommunens äldre- och handikappomsorg, hemsjukvård samt kostenhet. Med över 1 000 engagerade medarbetare, inklusive undersköterskor, personliga assistenter, sjuksköterskor, kockar och många andra viktiga yrkesgrupper, erbjuder vi en arbetsplats fylld av gemenskap, engagemang och glädje. Här får du chansen att arbeta i en dynamisk miljö där kompetens och ansvarstagande värderas högt och där varje dag bjuder på nya, meningsfulla utmaningar.
Vill du krydda livet för andra - sök som kock hos oss!
Arbetsplatsen
Ludvika kommuns Kostenhet har ambitiösa mål där matlagning från grunden står högt på prioriteringslistan. Möjligheterna är obegränsade, från skolornas arbete med storköksdrift, näringslära och specialkost i fokus till de mer restaurangliknande köken inom äldreomsorgen där den fina balansgången av näring och restaurangliknande kvalité på maträtterna ska mötas.
Är du kock och brinner för matlagning och service? Vill du vara med och främja en hälsosam livsstil med bra matvanor för kommunens grundskoleelever, barn och äldre? Välkommen till oss! Vi söker en vikarierande ambulerande kock. Våra ambulerande kockar är de som bokas när behov av personal uppstår på våra olika enheter. Du kommer att få en basplacering i ett av våra kök, där du gör din arbetsdag om inte behov på annan enhet uppstår. Vi söker dig som både har god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt. Du ska vara ansvarstagande, noggrann och van vid snabba förändringar. Det är en utmaning att byta arbetsplats och vara den som kommer in när någon ordinarie är borta. Kostenheten har tre enhetschefer med ett geografiskt indelat kostområde var. Alla tre områdena har kök för grundskola, förskola och äldreomsorg. En verksamhetschef och en kostutvecklare.
Arbetsuppgifter
• Arbete i storkök med matlagning för skola, förskola och äldreomsorg. Frukost, lunch, mellanmål och kvällsmat.
• Alla i ett storkök förekommande arbetsuppgifter. Beredning, tillagning, servering, bakning, disk, städning och varumottagning.
• Varubeställningar via dator.
• Hantering och tillagning av specialkoster.
• EgenkontrollarbetePubliceringsdatum2025-11-06Kvalifikationer
Du behöver ha kockutbildning och/eller lång erfarenhet från arbete i professionellt kök. God datorvana samt goda kunskaper i egenkontroll och om specialkoster. Då bemötandet mot våra matgäster är viktigt ska du vara positiv och serviceinriktad. Du ska vara ambitiös, sätta matgästerna i fokus och vilja leverera hög kvalitet till matgästerna. Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Körkort och tillgång till bil behövs för du ska kunna ta dig till alla arbetsplatser.
Det här får du av oss!
Förutom att arbeta med spännande frågor i en varierande vardag får du möjligheten att bli en del av en organisation som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner för invånare i Ludvika kommun. Som anställd hos oss har du bland annat tillgång till friskvårdsförmåner, goda möjligheter till kompetensutveckling och växling av semesterdagstillägg. Läs gärna på ludvika.se under rubriken Jobba hos oss.
I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer: Relationer, Glädje, Lärande och Driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.
Övrig information
För att få arbeta med barn och ungdomar måste du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister §9. Utdraget kommer att efterfrågas om anställning blir aktuell.
Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning, vikariat fr o m 20251129 t o m 20261231. Du arbetar endast vardagar. Fast lön. Lönetillägg ingår. Ange löneanspråk.
Tillträde 20251129 Kontakt
Enhetschef Anneli Lindahl 0240 565405
Facklig kontakt: Kommunal, genom kommunens växel tel: 0240-860 00 Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast 20251121.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Intervju kan komma att ske via Teams. Ersättning
Avtalsenlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ludvika kommun
(org.nr 212000-2270), http://www.ludvika.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef kostenheten
Anneli Lindahl anneli.lindahl@ludvika.se 0240-565405 Jobbnummer
9592742