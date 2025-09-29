Vikarierande äldresamordnare, inriktning trygghetsvärd
2025-09-29
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Vill du ha ett jobb där du gör skillnad varje dag? Som trygghetsvärd får du vara den som skapar gemenskap, trygghet och livskvalitet för äldre i Göteborg. Här möter du människor, idéer och situationer som gör varje dag unik.
I rollen som trygghetsvärd är du den centrala samordnaren på trygghetsboendet. Din roll som trygghetsvärd är att inspirera och uppmuntra till delaktighet, så att gemenskapen växer i både huset och området runtomkring. Det kan handla om att ordna frukost, leda en sittgympa eller delta i samtal som berör både lätta och svåra ämnen. Du hjälper hyresgästerna att förverkliga sina önskemål, ofta genom aktiviteter i gemensamhetslokalen, platsen för måltider, samvaro, hobby och rekreation.
Arbetet är självständigt men du är aldrig ensam. Du ingår i en kreativ arbetsgrupp med 14 trygghetsvärdar som tillsammans bemannar 26 trygghetsboenden i Göteborg. Här får du kollegor att dela idéer, erfarenheter och energi med.
Som trygghetsvärd har du stor frihet att planera och utveckla verksamheten. Du arbetar också uppsökande genom att till exempel knacka dörr, ringa eller delta vid event som fastighetsbolagen anordnar. Ett nära samarbete sker med Familjebostäder och Poseidon.
Arbetstiden är främst förlagd till dagtid, men kvälls- och helgarbete kan förekomma ett fåtal gånger under året.
Placering: Du utgår från stadsområdet Nordost men har hela Göteborg som arbetsfält.KvalifikationerKvalifikationer
• Gymnasieutbildning med inriktning vård och omsorg, hälsa, kultur eller likvärdigt
• Erfarenhet av att pedagogiskt lära ut och stötta i tekniska hjälpmedel så som surfplatta, mobil och dator
• Erfarenhet av att arbeta för och med seniorer
• Goda svenska språkkunskaper både i tal och skrift för att kunna kommunicera effektivt med andra.
• Kunna använda olika IT-program i din arbetsvardag
Meriterande men inte ett krav
• Vidareutbildning inom det hälsofrämjande och förebyggande arbetet
• Erfarenhet som äldresamordnare eller liknande arbete
• Erfarenhet av arbete inom hemtjänst eller annan självständigt arbete.
Personliga egenskaper
Som trygghetsvärd för äldre är du trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du har god förståelse för hur individer tar till sig kunskap och deras olika förutsättningar. I din roll anpassar du sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren och uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang.
Du har mod och förmåga att fatta egna beslut inom ramen för ditt uppdrag utan att vara beroende av andra. I ditt arbete tar du ansvar för dina och gruppens arbetsuppgifter och driver arbetet framåt. I din roll tänker du på de vi är till för och deras bästa. Du tar initiativ, sätter i gång aktiviteter och uppnår resultat oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra. Du har ett starkt engagemang och entusiasm för ditt arbete.
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheteroch kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Anna Laursdotter Garpvall anna.garpvall@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-366 92 47
