Vikarierande administrativ handläggare till markförvaltningen
Norrköpings kommun / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2025-10-22
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrköpings kommun i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Åtvidaberg
, Motala
eller i hela Sverige
Är du en strukturerad och serviceinriktad person som trivs i en stödjande roll? Då kan du vara vår nya administrativa handläggare!
Vilka är vi?
Samhällsbyggnadskontoret skapar värde för alla som bor och verkar i Norrköping. Hos oss samlas hela samhällsbyggnadsprocessen och varje kompetens är viktig för att vi ska nå våra mål. Här har du möjlighet att utvecklas och samtidigt bidra till att Norrköping växer på ett hållbart sätt. Tillsammans löser vi kluriga utmaningar genom att vara innovativa och modiga. Vill du vara med?
Läs mer om samhällsbyggnadskontoret och vårt erbjudande: Samhällsbyggnad
Markförvaltningen ligger inom avdelningen drift och underhåll. Enheten park och mark består av två grupper: parkdrift och naturvård samt markförvaltning.
Markförvaltning består av nio markförvaltare, inklusive en gruppledare, som förvaltar kommunens omfattande markreserv, huvudsakligen bestående av kommande exploateringsområden. Marken omfattar en bred variation av fastigheter och marktyper där vi arbetar med att hantera en mångfald av frågeställningar.
Vi söker nu en vikarierande administrativ handläggare som förstärker och stöttar markförvaltarna!Publiceringsdatum2025-10-22Arbetsuppgifter
I din roll som administrativ handläggare ansvarar du för administration och övrig hantering av digitala båtplatsavtal samt arbete med implementeringen av fastighetssystem. Du arbetar som stöd till gruppens markförvaltare i deras arbete.
Du ansvarar för olika administrativa och serviceuppdrag samt kommunikation, samordning och uppföljning. Du ansvarar även för att sammanställa underlag inför möten och dokumenterar under dem.
I tjänsten ingår interna kontakter, så som avstämningar med kollegor gällande sakfrågor. Det kan också handla om uppgifter av samordnande karaktär, så som mötesbokningar, verksamhetsuppföljning och digitaliseringsarbete. Du kommer också hantera externa kontakter, så som medborgarsynpunkter eller dialog med näringsidkare.
Rollen som administrativ handläggare kan komma att utvecklas under anställningens gång. Beroende på din kompetens och verksamhetens behov kan även andra arbetsuppgifter tillkomma.
Vem är du?
Vi söker dig med eftergymnasial utbildning om minst 2 år inom relevant område, till exempel fastighet, förvaltning, entreprenad eller administration med inriktning mot relevant bransch, alternativt i kombination med erfarenhet från relevant bransch.
Du har yrkeserfarenhet eller har haft längre praktik inom verksamhetsutförande eller administration och service, kopplat till drift, underhåll eller förvaltning.
Du har baskunskap inom drift, underhåll och förvaltning av utemiljö eller byggnader. Det är meriterande med kunskap från avtalsadministration och övrig hantering av avtal. Du kan läsa och förstå komplicerade juridiska texter såsom avtal och lagtext.
Du har mycket hög språklig förmåga i svenska i både tal och skrift.
För att trivas hos oss är du flexibel, gillar stor variation inom uppdraget och har förmågan att snabbt kunna ställa om till nya omständigheter. Du inspireras av att ha många frågor igång och trivs när det händer mycket där ingen dag är den andra lik.
Du har en mycket hög serviceförmåga och trivs med att vara involverad i många olika processer och jobba med många olika personer och grupper. Du lägger stor vikt vid hög rättsmedvetenhet och professionalitet med god förståelse för uppdraget som kommunrepresentant.
Som person har du förmågan att snabbt skapa dig en bild av situationer och arbetsmoment och kommer med förslag och tar initiativ till att bidra och förbättra. Du är en lagspelare och ser det som en självklarhet att bidra till gruppens utveckling, både kompetensmässigt samt i övrigt bidra till en god arbetsmiljö och arbetsglädje.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Vikariat
Längd på anställning: Till och med 31 augusti 2026
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse, så snart som möjligt
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Delvis, utifrån verksamhetens behov
Sista ansökningsdatum: 3 november
Kontakt: Enhetschef Therese Lilja, 011-151651, therese.lilja@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Fast lön x Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
(org.nr 212000-0456), http://www.norrkoping.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9568633