Vikariera som Sjuksköterska hos oss!
2026-03-02
, Härjedalen
, Orsa
, Mora
, Malung-Sälen
eller i hela Sverige
Är du vår nya medarbetare?
Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande legitimerad sjuksköterska till vård-och rehabteamet i Älvdalens Kommun.
Hos oss får du en arbetsplats där kvalitet, omtanke och samarbete står i centrum - och där du ges stort utrymme att påverka din egen arbetsdag.
Älvdalens kommun erbjuder bland annat friskvårdstimme eller friskvårdpeng, samt fritt inträde till våra simhallar en gång i veckan.
Det här kommer du att arbeta med
Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom hemsjukvård och särskilt boende.
Samverka med närstående, biståndshandläggare, läkare, chefer, rehab-personal och omsorgspersonal.
Allmän samt specialiserad palliativ vård.
Medicinska insatser, såväl enklare som mer avancerade.
Delegering/utbildning till omsorgspersonal.
Handledning av sjuksköterskestudenter.
Följa och utvärdera planerade insatser.
Dokumentera i verksamhetssystemet LifeCare och Cosmic.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistutbildning inom vård av äldre eller annan relevant vidareutbildning. Du innehar B-körkort.
För att trivas i rollen hos oss är du en trygg och självständig person med god förmåga att fatta beslut och arbeta strukturerat i en verksamhet där förutsättningarna ibland kan förändras snabbt. Du är flexibel, stresstålig och har lätt för att anpassa dig även i pressade situationer, samtidigt som du kan prioritera och planera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team tillsammans med undersköterskor, vårdbiträden och andra professioner. Du är lojal i ditt uppdrag, bidrar aktivt till en positiv arbetsmiljö och tar ansvar för att verksamheten utvecklas.
I mötet med patienter arbetar du alltid med respekt, engagemang och ett professionellt förhållningssätt, där individens behov och integritet står i fokus.
Varför arbeta hos oss?
Som sjuksköterska i Älvdalens kommun blir du en viktig del av en verksamhet med höga ambitioner och stort hjärta. Vi erbjuder:
Självständigt arbete med möjlighet att planera och strukturera dina arbetsdagar.
Ett kompetent och stöttande team med undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeut/sjukgymnast.
Ett varierat uppdrag där du får använda hela din kompetens - från enklare medicinska insatser till avancerad medicinteknik.
Trygg introduktion och erfarna kollegor som hjälper dig in i rollen.
Ett meningsfullt arbete där du gör konkret skillnad för våra medborgare, oavsett om det gäller vardagliga insatser eller vård i livets slutskede.
Bra att veta
Arbetstiderna är dag, kväll och helger. Beredskap tillämpas viss tid.
Utdrag ur belastningsregister kommer begäras.
Intervjuer sker löpande.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta mig, Maria!
Har du tidigare arbetat inom Älvdalens kommun kommer vi att ta interna referenser.
Genom Rekryteringslots Dalarna kan vi erbjuda medflyttarservice, läs mer om det på Rekryteringslots hemsida: http://rekryteringslots.se
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Om Älvdalens kommun
Älvdalens kommun är en vidsträckt och vacker landsbygdskommun där ungefär 7000 människor bor och verkar. Kommunen som arbetsgivare har ungefär 550 medarbetare. Älvdalens kommun har en fantastisk natur som uppmuntrar till friluftsliv, sport, jakt och fiske, eller vad sägs om 85 slalompister, närmare 200 mil skoterleder, över 30 mil skidspår och oändliga vandringsleder och fiskevatten. Vi har ett gott kulturutbud och rikt musikliv. Som arbetsgivare tror vi på en bra balans mellan arbete och privatliv och att du ska känna dig trygg och säker i ditt arbete. Vi arbetar utifrån vår värdegrund - Kärlek, Trygghet, Respekt och Överraskande, och har arbetsmiljöarbete och friskvård i fokus. Älvdalens kommun ligger tekniskt i framkant vilket underlättar till flexibilitet såväl i arbete som privat.
månadslön
(org.nr 212000-2197)
Vård- och omsorgsförvaltningen, Hälso - sjukvård och rehabilitering Kontakt
Maria Särnblad 0251-31443 Jobbnummer
