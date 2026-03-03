Vikariera Som Helpdeskmedarbetare Hos Sfab!
Är du en serviceinriktad person som har ett stort intresse för IT och teknik och vill arbeta med intern användarsupport? Då har du nu chansen att vara Svensk Försäkring Administration ABs vikarie i helpdesken under maj månad! Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
Som helpdeskmedarbetare blir du en del av SFABs IT-avdelning och ingår helpdesk-gruppen. Du kommer att vara en central figur som stöttar interna medarbetare med tekniska utmaningar, från enklare felsökning till mer komplexa ärenden, och jobbar nära en erfaren kollega.
Detta är en konsultuppdrag via Academic Work som sträcker sig från slutet av april/början på maj till och med sista maj.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att vara första kontakt för användares tekniska problem och att självständigt eller med kollegors hjälp lösa dessa. Du kommer att hantera installationer, behörigheter samt underhålla IT-miljön med fokus på Microsoft-produkter.
Hantera tekniska felrapporter via olika kanaler (ärendehanteringssystem, mail, telefon, fysiskt).
Beställa, konfigurera och förbereda IT-utrustning som datorer och skärmar.
Rådgiva användare gällande IT-utrustning och system.
Kontrollera och underhålla mötesrumsteknik.
Vi söker dig som
Har ett stort tekniskt intresse
Praktik eller arbetslivserfarenhet inom motsvarande roll
God kunskap om Active Directory
Grundläggande förståelse för Microsoft-miljön och dess produkter.
Flytande i svenska, både i tal och skrift
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Ordningsam
Stabil
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
