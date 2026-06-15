Vikariera som Arbetsterapeut
Reaktivering Furuhöjden Aktiebolag / Sjukgymnastjobb / Täby Visa alla sjukgymnastjobb i Täby
2026-06-15
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Vikariera som Arbetsterapeut på Furuhöjden Rehabilitering
Är du i början av din karriär som Arbetsterapeut? Är du lösningsorienterad och trivs i en organisation där du, tillsammans med ditt team, arbetar för att ge varje patient bästa möjliga förutsättningar och rehabilitering? Läs då mer om rollen hos oss nedan.
Om rollen
I denna roll kommer du främst att arbeta på vår kirurgi- och thoraxavdelning, men även rollen innefattar även arbete på vår neurologiska avdelning och ortopediska avdelning vid behov.
I ditt arbete bedömer du patientens funktions- och ADL förmåga och planerar tillsammans med gästen en individuell rehabiliteringsplan för vistelsen. Du tränar och vägleder våra patienter, både individuellt och i grupp, tar även ansvar i planeringen kring utskrivning efter inneliggande rehabilitering. I arbetsuppgifterna ingår även att förskriva hjälpmedel, ha kontakt med externa parter, dokumentation samt att skriva olika intyg.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad Arbetsterapeut, erfarenhet av rehabilitering på avdelning är meriterande. Du trivs med att ta ansvar för och bidra till helheten, du kommer gärna med tankar och idéer kring hur arbetet kan utvecklas och förbättras. Vidare önskar vi att du trivs med att arbeta i team kring patienten/gästen, men också att du är trygg i din yrkesroll och kan arbeta självständigt när det behövs. Att du har en positiv inställning och är lösningsorienterad är av stor vikt för oss.
Furuhöjdens värdeord är; positiv, omtänksam, professionell, prestigelös och *idérik.* Detta är något vi arbetar aktivt för att efterleva och vi ser att du som sökande också känner att du kan stå bakom våra värderingar.
Du som söker denna roll bör även tala och skriva svenska obehindrat, och har du erfarenhet av att arbeta i journalsystemet TakeCare är detta meriterande.Publiceringsdatum2026-06-15Kvalifikationer
Legitimerad Arbetsterapeut
Arbetslivserfarenhet inom yrket
Kunskap i LifeCare och erfarenhet i social planering
Meriterande:
Tidigare erfarenhet inom medicinsk och kirurgisk rehabilitering
Erfarenhet inom ortopedisk rehabilitering
Vidareutbildning inom rehabilitering (kirurgi, ortopedi, neurologi)
Vidareutbildning – Handträning
Erfarenhet i TakeCare
Om Furuhöjden
Vi är ett privat vårdföretag som består av fyra verksamheter; rehabilitering, rehabcenter, husläkarmottagning och företagshälsa. Denna tjänst är förlagd på vår inneliggande rehabilitering. Vår vision är att vara ett personligt och sömlöst val för hälsa, vård och rehabilitering. Vår filosofi är att tillhandahålla personcentrerad vård och rehabilitering, alltid med individen i centrum.
Hos oss samarbetar vi med kollegor över olika kompetensområden och hjälper på så sätt individer att bibehålla och återfå sin hälsa och livskvalitet. Vi tror på att minimera kontaktytor och stuprör inom vården så att individen får just den allmänna vård, specialistvård, rådgivning och rehabilitering som denne behöver. Vi kallar det för personlig och sömlös vård – vår vision.
Furuhöjden Rehabilitering är en av de största vårdgivarna inom inneliggande rehabilitering efter akutsjukvård i Region Stockholm. Vi har under senare tid startat upp specialiserad neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus och har sedan tidigare avtal med Region Stockholm inom ortopedi, thoraxkirurgi, allmän kirurgi och neurologi.Anställningsvillkor
Vi har kollektivavtal genom Almega/Vårdföretagarna och tillämpar individuell lönesättning. Som Arbetsterapeut arbetar du främst vardagar, måndag-fredag. Tjänsten är ett vikariat på 1 år i samband med föräldraledighet. Sysselsättningsgrad för rollen är 80%. Vi har även friskvårdsbidrag på 5000kr per år, samt tjänstepension.
Urval och intervjuer sker löpande, och önskvärt startdatum för rollen är i augusti. Vi genomför registerkontroller i samband med denna tillsättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Reaktivering Furuhöjden Aktiebolag
(org.nr 556407-1693), https://furuhojden.se/inneligganderehabilitering/
Gribbylundsvägen 75 (visa karta
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187 68 TÄBY Arbetsplats
Furuhöjden Rehabilitering Jobbnummer
9964264