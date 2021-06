Vikariera på Sportcentrum - Katrineholms kommun, Service- och teknikförvaltningen - Fastighetsskötarjobb i Katrineholm

Katrineholms kommun, Service- och teknikförvaltningen / Fastighetsskötarjobb / Katrineholm2021-06-30Katrineholm är en kommun i stark tillväxt där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. Vi växer - väx med oss!Service- och teknikförvaltningen är Katrineholms kommuns gemensamma service- och tjänsteleverantör. Vi är cirka 200 medarbetare som arbetar för att Katrineholm ska nå sin vision om Läge för liv & Lust. Vi ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av tjänster inom: måltid, livsmiljö, kommunikation, aktiv fritid och service. Förvaltningens medarbetare drivs av stort engagemang och kundfokus - varje dag utför vi tjänster som både invånare och medarbetare i kommunen värderar högt.Välkommen att jobba med ett gäng som älskar sitt jobb - och det hoppas vi att du också kommer att göra!2021-06-30Vi söker timvikarier till Sportcentrum som ansvarar för drift och utveckling av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar. Katrineholms Sportcentrum är en av Sveriges största samlade sportanläggningar och ett av kommunens största besöksmål. Inom Sportcentrum har vi flera arbetsplatser: Backavallen och Duveholmshallen sport- och simhall. Nu söker vi efter dig som vill vara en del av utvecklingen och jobba på Sportcentrum!Som timvikarie hos oss finns stora möjligheter till en flexibel arbetsdag med olika arbetsuppgifter. I uppdraget ingår bland annat, beroende på vilken de av Sportcentrum du arbetar på, att arbeta med service till föreningar, kunder och besökare, badgäster, kassahantering, lokalvård, iordningställande av sportutrustning inför träning och tävling, isvård och gräsplansvård samt skötsel av utomhusarenor.Vi söker dig som har B-körkort, det är ett krav för tjänsten. Vi ser att du har känsla och öga för ordning och reda. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Kunskap i Office-paketet, kassahantering och erfarenhet från tidigare arbete med service är ett plus. Vid arbete i simhallen så har vi krav på god simkunnighet och du ska avlägga ett godkänt dykprov på 3,8 meters djup. Inför dykprovet så går vi igenom upplägget, dykteknik och tryckutjämning.Vi ser gärna att du har ett intresse för idrott och fritidsliv vilket kan ge dig bättre förutsättningar och förståelse för önskemål från föreningar och invånare.ÖVRIGTTjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas.Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).Varmt välkommen med din ansökan!Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidTimavlönad. Sommarjobb / Säsongsanställning 11 dagar - 3 månader, tillträde: Löpande .TimlönSista dag att ansöka är 2021-07-31Katrineholms kommun, Service- och teknikförvaltningen5837748