Vikarier till Villagatan LSS i Målilla
Humana AB / Vårdarjobb / Hultsfred
2025-09-27
Vill du erbjudas ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som du arbetar för att dagligen ge människor ett bra liv? Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag som har engagemang, glädje och ansvar som ledord? Då har du möjligheten att söka jobb hos oss på Humana. I rollen kommer du tillsammans med oss att arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv. Om tjänsten Hos oss på Villagatan kommer du att vara med på en spännande och lärorik resa!
Villagatan är en gruppbostad för vuxna som omfattas av LSS personkrets 1. Vi arbetar med individuellt anpassat stöd utifrån tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Tillsammans med dina kollegor kommer ni ständigt att utvärdera och anpassa ert arbetssätt till individens bästa. Som boendestödjare hos oss arbetar du främst med våra boenden även om vissa administrativa uppgifter så som social dokumentation. Hos oss stöttas du av ett närvarande ledarskap med en teamledare som finns på plats dagtid på vardagar, som också sköter mycket av den dagliga driften, samt en verksamhetschef.
Som boendestödjare arbetar du med människor som behöver stöd med sin dagliga livsföring.
I rollen arbetar du med att: - Ge individuellt stöd, omvårdnad och serviceinsatser - Planerar och genomför aktiviteter med klienten - Genomför delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor Vem är du? - Utbildning som undersköterska, specialpedagog eller beteendevetare - Erfarenhet från liknande verksamhet - Kunskaper inom lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik - Goda kunskaper i svenska i tal och skrift då dokumentation är en stor del av arbetet - B-körkort för manuell växellåda är ett krav Som person är du serviceinriktad, uppmärksam och tillmötesgående. Tjänsten som boendestödjare ställer även krav på tålamod, flexibilitet och lyhördhet. Som medarbetare på Humana tar vi ett gemensamt ansvar för vår arbetsmiljö och strävar efter att skapa ett gott klimat på enheten och i arbetsgruppen genom ett respektfullt bemötande. Stor vikt kommer därför att läggas vid personlig lämplighet. Vi erbjuder Engagerade kollegor som har en god sammanhållning och drivs av viljan att förbättra kvaliteten i vår verksamhet. Humana har kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag samt en intern lärportal med ett brett utbud av utbildningar. Vad händer nu? Urval sker löpande. Skicka därför gärna din ansökan redan idag! Inför anställning lämnas utdrag ur belastningsregistret. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss. Om Humana Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag med cirka 17 000 medarbetare som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana är ett tillväxtbolag med fokus på hög kvalitet och nöjda kunder. Hos Humana erbjuds du ett meningsfullt jobb med goda anställningsvillkor. Vi har en prestigelös arbetsmiljö där vi uppmuntrar varandra till delaktighet och att sprida glädje på jobbet. Här drivs vi av utveckling och arbetar ständigt för att förbättra kvaliteten i vår verksamhet, där du som medarbetare är en viktig del i detta arbete. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om hur det att jobba hos oss på Humana HÄR
Kontaktuppgifter
Andreas Rolf,Teamledare andreas.rolf@humana.se
0724521177
Jenny Lind, Verksamhetschef jenny.lind@humana.se
0766773501 Ersättning
Humana Kontakt
Jenny Lind jenny.lind@humana.se Jobbnummer
